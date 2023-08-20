Haber: Damla Oya Erman

Popüler seri "Percy Jackson & Olimposlular", Poseidon'un yarı insan yarı tanrı oğlunu takip ediyor ve Rick Riordan'ın fantastik genç yetişkin kitap serisine dayanıyor. Bu seri, Cuma günü tanıtılan bir Disney+ dizisinde gösterişli bir şekilde yeniden işlenecek.

Gösterinin görüntüleri, oyuncu Walker Scobell'ın Jackson rolünü üstlendiğini gösteriyor. Scobell daha önce Ryan Reynolds'un Netflix filmi "The Adam Project"te görülmüştü.

Fragman çok fazla şey göstermiyor, sadece bir faunun bakışını ve muhtemelen Yunan tanrılarının efsanevi dünyasından iki figür olan tehditkar bir minotaurun bir bakışını içeriyor.

Jackson'ın arkadaşları Annabeth Chase, Leah Jeffries tarafından canlandırılan ve Grover Underwood, Aryan Simhadri tarafından canlandırılan fragmanda da önemli rollerde yer alıyor.

Percy Jackson'ın hikayesi daha önce anlatılmıştı, başroldeki kahraman Logan Lerman ve Annabeth rolünde Alexandra Daddario'nun yer aldığı iki özellikli film uyarlamasıyla – 2010 yapımı "Percy Jackson & Olimposlular: Şimşek Hırsızı" ve 2013 yapımı "Percy Jackson: Canavarlar Denizi".

Yeni "Percy Jackson & Olimposlular" dizisinin diğer dikkat çeken oyuncu kadrosu arasında Megan Mullally, Lance Reddick, Jason Mantzoukas, Jay Duplass ve Lin-Manuel Miranda yer alıyor.

Dizi 20 Aralık'ta yayınlanmaya başlayacak.