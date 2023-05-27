İSTANBUL- Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları Osman Hamdi Bey, Kahve Molası ve Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergilerindan ilhamla çocuk ve gençlere yönelik tasarım odaklı atölyeler hazırladı. Pera Müzesi’nde yüz yüze gerçekleşecek Tasarımın Ritmi başlıklı atölye programında 4-6, 7-12 ve 13-17 yaş grubu katılımcılar, müze koleksiyonundaki ağırlıklardan, çini ve seramik motiflerinden yola çıkarak kendi tasarımlarını üretecek.

Sembollerin ve efsanelerin şekil verdiği tasarımlar

Kahve Molası sergisindeki çini ve seramiklerden yola çıkarak hazırlanan Mono Baskı ile Motifler atölyesinde, Osman Hamdi Bey’in tablolarında yer alan çini duvar süslemelerini, seramiklerin doğal motiflerle süslü renkli dünyasını rehberli eşliğinde keşfeden 4-6 yaş grubu çocuklar, sergi turunun ardından mono baskı yöntemiyle kendi motiflerini yaratıyor.

Yine 4-6 yaş grubuna yönelik üç boyutlu çini motifler atölyesinde, Kahve Molası ve Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergilerini gezen katılımcılar, çini ve seramiklerin tekrarlayan simetrik motifleriyle, kurşun ağırlık ve kil tabletlerin üzerindeki sembolleri keşfediyor. Atölye çalışmasında ise seramik hamuru ve desen oklavaları ile oluşturdukları tasarımlara, şönil, boncuk gibi malzemelerle boyut katıyor.

HABER: GİZEM ÇAKAL