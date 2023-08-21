İSTANBUL (AA) - Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, "Süper Lig'deki ilk puanımızı Beşiktaş gibi bir takıma karşı deplasmanda almak çok önemli. Kadro oluşturmak için çok zamanımız yoktu. 8 Haziran'da play-off finalini kazandıktan sonra 30 Haziran'da kamp için toplandık. 20 günlük sürede 3 oyuncu alabildik. Fiziksel ve taktiksel olarak istediğimiz kurguyu oturtmakta zorlandık. Hatay maçı bizim için büyük bir deneyim oldu. Ligde yeniyiz, burada nasıl oynanması gerekiyor, nasıl oyuncular olması gerekiyor yeni öğreniyoruz. Bugünkü önemli puan bizim için ilerisi için özgüven kazandıracak. Geçen haftaki kötü sonucun izlerini silmek için önemliydi. Bizim için 3 puan değerinde 1 puandı." diye konuştu.

Maçta golü bulacaklarını hissettiğini belirten Özköylü, şöyle devam etti:

"Beşiktaş bize göre daha hazır bir takım. Bizden önce resmi olarak 6 maç oynamış ve kazanmış, oyunu domine etmiş takıma karşı mücadelemiz çok önemliydi. Beşiktaş'ın yorgun olduğunu biliyorduk. Mücadele gücü yüksek oyuncuları tercih ettik. Oyuna müdahale edecek oyuncuları ikinci yarı alacaktık. Planımız tuttu. Değişikliklerden sonra topa sahip olunca Beşiktaş'ın yorgunluğundan istifade edip daha güçlü ataklar yaptık ve penaltıyla beraberliği yakaladık. Büyük bir karakter vardı bugün. Oyuncularımı ayrı ayrı kutluyorum. Büyük bir mücadele ve alın teri vardı. Ben böyle bir sonucu bekliyordum. Kalbime doğdu. 86. dakikada skorborda bakınca 90'da olacak bu iş dedim. Bunu da son dakikada penaltıyla da olsa elde ettik. İkinci yarı topa daha çok sahip olduk. Bu da bizi bu sonuca yaklaştırdı."