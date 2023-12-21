İstanbul temsilcisinin teknik direktörü Ivo Viera, Çaykur Rizespor'un 5-1 gibi net bir skorla maçı hak ederek kazandığını kaydetti.

Viera, doğru strateji ile maça başladıklarını vurgulayarak, "Oyuna iyi başladık. Golü bulduk ama beklemediğimiz hatalarla 2 gol yedik. Bu bizi oyundan düşürdü ve sonuçta kaybettik. Gollerden sonra oyunu toparlama şansımız olmadı." ifadelerini kullandı.

Ligde çok fazla pozisyon verdiklerini kaydeden Viera, "Takımın çok fazla gol yemesi hepimizi endişelendiriyor. Bu yaşananları taraftarlar, oyuncular, kulüp ve bizler hak etmiyoruz. Ayağa kalkmak için çabalayacağız. Bizim için zor bir maçtı. 10 kişi kaldıktan sonra bizim için işler daha da zorlaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Viera, transfer çalışmalarını ayrıca yürüttüklerini sözlerine ekledi.