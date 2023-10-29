Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, oyuna iyi başlamalarına karşın kaybedilen bir top sonrasında istemedikleri bir gol yediklerini dile getirdi.

Golün ardından oyunun kontrolünü kaybettiklerini de söyleyen Vieira, "Sonrasında bir gol daha yedik. İstediğimiz pasları yapamadık ve ağır bir yenilgi aldık." diye konuştu.

Takımda eksiklerin olduğunu ve eldeki oyuncularla sahaya çıkmaları gerektiğini de söyleyen Ivo Vieira, şunları söyledi:

"Oynayanlara da saygı duymamız gerekiyor. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Ligde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üst üste galibiyetler almış bir takıma karşı oynadık. Zor bir maçtı. Bugün galip gelen takımın taraftarını da tebrik etmek gerekiyor. Bizim taraftarlarımızı da destekleri için tebrik ediyorum. Umarım önümüzdeki maçlarda güzel sonuçlar alıp onları sevindireceğiz."