Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

İlk yarı

6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in soldan açtığı ortada altıpas çizgisi önünden ters bir vuruş yapan Rassoul, topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

11. dakikada Umut Nayir, Sequeira'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruş sonrası altıpas çizgisi üzerinde topa dokundu ancak kaleci Ali Emre Yanar meşin yuvarlağı kurtardı.

19. dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Erdem Özgenç'in sağ kanattan açtığı orta sonrası penaltı noktasında topa kafayla vuran Umut Nayir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

25. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Oğulcan Çağlayan'ın soldan açtığı ortaya Pendikspor savunması müdahale etti. Seken topu önünde bulan Gökhan Gül, ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi: 1-2.

44. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Sequeira'nın sol taraftan kullandığı korner sonrası Oğulcan Çağlayan, penaltı noktasının sağ tarafından topa elle müdahale etti. VAR'ın çağırması sonucu hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Thiam, penaltıyı gole çevirdi ve ev sahibi ekip yeniden beraberliği yakaladı: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

İkinci yarı

68. dakikada Thiam'ın pası sonrası topu önünde bulan Erencan Yardımcı, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Emre Yanar, Erencan'ın ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutu kurtardı.

80. dakikada Erdem Özgenç'in sağ taraftan kullandığı korner sonrası Kasımpaşa savunması topa müdahale etti. Seken topu önünde bulan Midtsjö sağ taraftan orta açtı. Umut Nayir, altıpas çizgisi önünde kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

90. dakikada Pendikspor öne geçti. Erdem Özgenç'in sağ kanattan ortasında penaltı noktasından bekletmeden vuruşunu yapan Thuram, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.