11. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor öne geçti. Adana Demirspor yarı sahasında sol kanatta Yusuf Barasi'nin hatalı pası sonucunda topu kapan Thiam, pasını savunmanın arkasına hareketlenen Diaby'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazında dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

22. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Halil Akbunar'ın sağ taraftan kullandığı taç atışında Thiam, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Umut Nayir ile buluşturmak istedi. Umut'tan dönen top, önce Cisse sonra da Thiam'a çarparak yeniden milli oyuncunun önüne düştü. Umut Nayir'in ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından ağlara gitti: 2-0.

30. dakikada Michut'nun ceza yayı çizgisi üzerinden çıkardığı şutta kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.

45+3. dakikada Pendikspor önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Ani gelişen atakta Diaby, pasını sağ kanattaki Thiam'a verdi. Bu oyuncu, ceza sahasında Cisse, Magomedaliyev ve Nourani'yi çalımladıktan sonra topu Halil Akbunar ile buluşturdu. Halil'in penaltı noktası önünden uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

Pendikspor, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

Bu sonuçla ligde 6. kez kazanan Pendikspor, puanını 26'ya çıkardı. Kırmızı-beyazlı takım, son 5 müsabakada sahadan üçüncü kez galibiyetle ayrıldı. İstanbul ekibi, yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı.

Bu sezon Süper Lig'de 7. yenilgisini yaşayan Adana Demirspor ise 31 puanda kaldı. Yedi maçtır kazanamayan Adana ekibi, galibiyet özlemine bu karşılaşmada da son veremedi.

72. dakikada Pendikspor 10 kişi kaldı. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, orta sahada Tayfun Aydoğan'a yaptığı faulün ardından Halil Akbunar'a direkt kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

86. dakikada Sequeira'nın sol kanattan kullandığı taç atışında topu kontrol eden Kappel'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Magomedaliyev topu kornere çeldi.

90. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Ceza sahası içi sağında son çizgi üzerinden İsmail Çokçalış'ın içeri çevirdiği topu kontrol eden 15 yaşındaki Ozan Demirbağ'ın altıpasın içinden yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

90+10. dakikada Yukatel Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Tayfun Aydoğan'ın ceza sahası dış sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Nani'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak filelerle buluştu: 2-1.

Siltaş Yapı Pendikspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.