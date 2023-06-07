İSTANBUL - Pendik Sanat Akademisi Yıl Sonu Sergileri; hat, tezhip, minyatür, çini, kat-ı, ebru vesedef kakma sergisi ile başladı. Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezinde yapılan törenle açılan sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi. 02 -13 Haziran tarihlerinde devam edecek Pendik Sanat Akademisi Yıl Sonu Sergileri’nde kursiyerlerin çalıştığı 250 eser sergileniyor. Kursiyerler yıl boyunca kurslarda emekleriyle ürettikleri eserleri sergiliyor. Aynı zamanda sergide yer alan ve kursiyerler ile eğitmenlerin kollektif şekilde çalıştığı Türk haritası da yoğun ilgi gördü. Eser, Cumhuriyetin 100. Yılı sebebiyle farklı renkleri bir arayarak getirerek tezhip sanatı ile süsleyerek yapıldı.

HABER: MERVE ELÇİ