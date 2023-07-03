İSTANBUL - Belediye ekipleri “Hediye Et Kampanyası” kapsamında Pendik Belediyesinden sosyal yardım alan ailelere kurban eti ikram etti. Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren çalışan ekipler ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek kurban etlerini teslim etti. “Hediye Et Kampanyası” kurban bayramı boyunca sürdü.

Et bağışları bayram boyunca kabul edildi

“Hediye Et Kampanyası” hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirildi. Bu yıl da kampanyaya destek olmak isteyen hayırseverler bağış yaptıkları etleri belediye ekiplerine teslim etti. Et bağışlamak isteyen hayırseverler bayram boyunca belediyenin 444 81 80 numaralı iletişim merkezini arayarak kayıt oluşturdu.

HABER: MERVE ELÇİ