Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Mehmetçik, operasyon bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.

Mağarada yapılan aramada 7,62 mm PKMS makineli tüfek, Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 4 adet şarjörü, 4 AK-47 piyade tüfeği, 200 el bombası, 560 doçka makineli tüfek mühimmatı, 7 bin 500 adet 7,62 mm mühimmat, 1500 adet 5,56 mm mühimmat, EYP yapımında kullanılan devreler, kablolar ve ateşleme düzenekleri, 39 AK-47 şarjörü, 10 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 3 keskin nişancı dürbünü, 2 sabit telefon, dürbün, 5 termal silah dürbünü, kamera kayıt cihazı, 5 yaesu telsiz ve batarya, sabit merkez yaesu telsizi, 2 invertör, 3 dalgıç seti, 6 oksijen tüpü, hücum çantası, 5 şarjörlük ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.