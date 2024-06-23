Gevaş ilçesinde anne ve babalarından öğrendikleri arıcılık mesleğini, aldıkları eğitimle daha da geliştiren kadınlar, kurdukları Gevaş Artos Kadın Kooperatifi ile güç birliği yaptı.

Giydikleri pembe arıcılık kıyafetleriyle farklılık yaratan kadınlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden de destek alarak Organik Arı Ürünleri Paketlenmesi İşlenmesi Projesi'ni hazırladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (DAKA) sunulan projenin, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında (SOGEP) desteklenmesi uygun görüldü.

Kendileri için özel hazırlanan pembe arıcı kıyafetlerini giyerek yörenin verimli yaylalarında mesai yapan kadın arıcılar, proje kapsamında uzmanlarca verilen teorik ve pratik eğitimlere katılarak organik bal üretimi ve aracılıkla ilgili detaylı bilgiler ediniyor.

Öğrendikleri bilgiler ve kurdukları kooperatif sayesinde işlerini daha da profesyonelleştiren kadınlar, ürettikleri balla aile bütçelerine katkı sunuyor.

"Hedefimiz arıcılığı daha çok geliştirmek"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Özek, kadın arıcılara ilk olarak teorik ardından da sahada uygulamalı eğitim verildiğini söyledi.

Organik bal üretimini yaygınlaştırmak ve kadın arıcı sayısını artırmak istediklerini belirten Özek, "Kadın arıcıların bir kısmı profesyonel bir kısmı da yeni başladı. Biz de kadın arıcılarımızla bir araya gelip pratik bilgiler paylaştık. Hedefimiz arıcılığı geliştirip, kaliteli ve organik balın üretimini artırmaktır." dedi.

"Pembe maskelerimiz kadınlara ilham oluyor"

Gevaş Artos Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Güleç de organik arıcılıkla ilgilenen kadınların daha profesyonel üretim yapmaları için eğitime katıldığını anlattı.

Tesislerinin arıcılık ürünlerini paketleme ve hazırlamaya uygun şekilde hazırlandığını dile getiren Güleç, şöyle konuştu:

"Organik arıcılık yapıyoruz. Hedefimiz kadınların hayallerine dokunmak. Bu nedenle maskelerimizi pembe hazırladık. Pembe maskelerimiz kadınlara ilham oluyor. Görenler gelip bilgi almaya çalışıyor. Kooperatifimizi 7 kişiyle kurduk şimdi birçok talep alıyoruz. Üretim yaptığımızı gören kadınlar bize katılıp ekonomik özgürlüğe ulaşmak ve aile bütçelerine destek olmak için talepte bulunuyorlar."

"Eğitimlerle kendimi daha çok geliştiriyorum"

Arıcılığı kayınpederinden öğrenen 59 yaşındaki Süreyya Sümer de "Arılara çok alıştım. Her sabah içlerine girmesem rahatsız oluyorum. Arıcılık sayesinde 2 çocuğumu okuttum. Biri öğretmen oldu diğeri ise fen lisesini kazandı. 15 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Öğrenmek isteyenlere yardımcı oluyorum ve aldığım eğitimlerle kendimi daha da geliştiriyorum. Eğitimler sayesinde bu işi çok daha ilerletmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitimlere katılan 21 yaşındaki arıcı Nermin Oktu da arıcılığa babasının teşvikiyle başladığını, sonrasında işi sevince kendini geliştirmeye karar verdiğini aktardı.

Arıcılığı çok sevdiğini ifade eden Oktu, şunları kaydetti:

"Kıyafetlerimizi beyazdan pembeye çevirdik. Bu işi eğitimler sayesinde daha da geliştireceğimizi düşünüyorum. Maskelerimizin arkasına isimlerimizi de yazacağız. Hedefimiz arıcılığı kadınlara daha çok sevdirmek. Çok kutsal bir meslek. Bunu başaracağımıza kalben inanıyorum. Arıların içinde olmak, kanat çırpışlarını görmek ve sesleri insana huzur veriyor. En sonunda da balın ışığını görmek mutluluğumuzu artırıyor."