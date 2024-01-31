ABD basınında yer alan haberlere göre, PayPal Üst Yöneticisi (CEO) Alex Chriss konuya ilişkin çalışanlara bildirimde bulundu.

Söz konusu bildirimde Alex Chriss, yıl boyunca hem doğrudan hem de açık pozisyonların kaldırılması vasıtasıyla şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 9 oranında azaltılacağını aktardı.

Chriss, karmaşıklığın ve tekrarların azaltılması için şirket genelinde daha fazla odaklanma ve verimliliğin sağlanması, otomasyonun uygulanması ve teknolojinin sağlamlaştırılması gerektiğini vurguladı.