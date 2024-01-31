ABD basınında yer alan haberlere göre, PayPal Üst Yöneticisi (CEO) Alex Chriss konuya ilişkin çalışanlara bildirimde bulundu.

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Söz konusu bildirimde Alex Chriss, yıl boyunca hem doğrudan hem de açık pozisyonların kaldırılması vasıtasıyla şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 9 oranında azaltılacağını aktardı.

Chriss, karmaşıklığın ve tekrarların azaltılması için şirket genelinde daha fazla odaklanma ve verimliliğin sağlanması, otomasyonun uygulanması ve teknolojinin sağlamlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA