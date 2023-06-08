Buluşların, tasarımların ve markaların korunması için patent başvurusu oldukça önemlidir. Bu yazıda sizlere patent başvurusu, patent başvurusu sonrası süreç ve patent başvurusunun riskleri ve faydaları hakkında bilgiler vereceğim.

Patent Başvurusu

Patent Başvurusu Nereye Yapılır?

Patent başvurusu, buluşun niteliğine ve korunma alanına göre farklı kurumlara yapılmaktadır.

Türkiye'deki Patent Başvuruları: Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)

Türkiye'deki patent başvuruları, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) üzerinden gerçekleştirilir. TÜRKPATENT, Türkiye'deki patent tescil başvurularını kabul eden ve değerlendiren resmi kurumdur.

Uluslararası Patent Başvuruları: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)

Uluslararası patent başvuruları ise, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) aracılığıyla yapılmaktadır. WIPO, uluslararası patent koruması sağlama konusunda yardımcı olur.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent başvurusu süreci, genel olarak üç aşamadan oluşmaktadır.

Başvuru Formunun Doldurulması: Başvuru Formunun Neleri İçermeli?

Başvuru formunda, buluşun adı, buluş sahibinin adı ve adresi, buluşun açıklaması, çizimleri (varsa) ve iddia maddeleri gibi bilgiler bulunmaktadır.

Başvuru Ücretinin Ödenmesi: Ücretler ve Ödeme Şekilleri

Patent başvurusu için belirli bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret, TÜRKPATENT veya WIPO'nun belirlediği miktarda olup, kurumların web sitelerinden öğrenilebilir.

Başvuru Sürecinin Takibi: Başvurunun Durumu Nasıl Kontrol Edilir?

Başvuru sürecini takip etmek, başvurunun durumunu öğrenmek ve gerektiğinde gerekli düzeltmeleri yapmak için önemlidir. Bu işlem, TÜRKPATENT veya WIPO'nun online hizmetleri aracılığıyla yapılabilir.

Patent Başvurusu Sonrası Süreç

Resmi Araştırma Raporunda Yenilik İçermeme Durumu

Patent başvurusu yapıldıktan sonra, başvurunun yenilik kriterine uygun olup olmadığı değerlendirilir.

Yenilik Kriteri Nedir?

Yenilik kriteri, buluşun daha önce kamuoyuna açıklanmamış olmasıdır. Daha önce bilinen bir buluş için patent alınamaz.

Yenilik İçermeyen Buluşların Durumu: Patent Alınamaz mı?

Yenilik kriterini karşılamayan buluşlar için patent alınamaz. Ancak, buluşun yeniden şekillendirilmesi veya geliştirilmesi durumunda yeniden başvuru yapılabilir.

Yenilik İçermeyen Buluşlara İtiraz ve Düzeltme Süreçleri

Yenilik kriterini karşılamayan buluşlar için, buluşun yeniden değerlendirilmesi ve düzeltme süreçleri başlatılabilir.

Tarifname ve Koruma Kapsamının Düzeltilebilirliği

Patent başvurusunda bulunan buluşun tarifnamesi ve koruma kapsamı önemli unsurlardır.

Tarifname Nasıl Düzgün Yazılır?

Tarifname, buluşun detaylı bir şekilde açıklandığı belgedir. Buluşun teknik detaylarını, işleyişini ve kullanım alanlarını içermelidir.

Koruma Kapsamı Nasıl Belirlenir?

Koruma kapsamı, iddia maddeleri ile belirlenir. İddia maddeleri, buluşun hangi özelliklerinin koruma altında olduğunu belirtir.

Düzeltme Süreçleri: Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Patent başvurusu sürecinde düzeltmeler, genellikle değerlendirme aşamasında yapılır. Düzeltmeler, başvuru formu, tarifname veya iddia maddelerinde yapılabilir.

Patent Başvurusunun Riskleri ve Faydaları

Patent Başvurusunu Kaybetmenin Riskleri

Patent başvurusu sürecinde birtakım riskler bulunmaktadır.

Patent Başvurusunun Reddi: Nedenleri ve Sonuçları

Patent başvurusu, buluşun yenilik kriterine uymaması, teknik bir gelişme sağlamaması veya sanayiye uygulanabilir olmaması durumunda reddedilebilir. Reddedilen başvurular için itiraz süreci başlatılabilir.

Patent Haklarının Kaybı: Hangi Durumlarda Gerçekleşir?

Patent hakkı, patent ücretlerinin ödenmemesi, patentin kullanılmaması veya patentin hükümsüz ilan edilmesi durumunda kaybedilebilir.

Patent Başvurusu Yapmanın Faydaları

Patent başvurusu yapmanın birçok faydası bulunmaktadır.

Patent Sahibinin Hakları: Patent Ne Sağlar?

Patent sahibi, buluşunu kullanma, kullanılmasını engelleme ve buluşunu üçüncü şahıslara lisanslama hakkına sahip olur.

Patentin Ekonomik ve Stratejik Faydaları: Niye Patent Başvurusu Yapmalıyım?

Patent, buluşunuzun korunmasını sağlar ve bu sayede buluşunuz üzerinde tekel hakkına sahip olursunuz. Ayrıca, patent hakkı sayesinde buluşunuzu lisanslayabilir ve ekonomik gelir elde edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Patent başvurusu ne kadar sürer?

Patent başvurusunun değerlendirilmesi süreci, başvurunun niteliğine ve karmaşıklığına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ancak genellikle 18-24 ay arasında bir süre gerekmektedir.

Patent başvurusu için hangi belgeler gereklidir?

Patent başvurusu için başvuru formu, tarifname, iddia maddeleri ve çizimler gerekmektedir.

Patent hakkı ne kadar süre ile korunur?

Patent hakkı, genellikle başvuru tarihinden itibaren 20 yıl süresince korunur.

Patent başvurusu neden reddedilir?

Patent başvurusu, buluşun yenilik kriterine uymaması, teknik bir gelişme sağlamaması veya sanayiye uygulanabilir olmaması durumunda reddedilir.

Patent başvurusu, buluşları koruma altına alarak, efor patent uygulaması sayesinde buluş sahiplerinin haklarını koruma altına alır. Buluşlarınızı koruma altına alarak, hem maddi hem de manevi haklarınızı güvence altına alabilirsiniz.