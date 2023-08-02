Haber: Damla Oya Erman

Hangzhou, Çin'deki bir araştırma ekibi, sık sık kızarmış yiyecekler, özellikle patates kızartması tüketiminin, kızarmamış yiyecekler tüketenlere kıyasla %12 daha yüksek bir anksiyete ve %7 daha yüksek bir depresyon riski ile ilişkili olduğunu buldu. Bu bağlantı, genç erkekler ve genç tüketiciler arasında daha belirgin olarak görüldü.

Ancak uzmanlar, sonuçların ön çalışma olduğunu ve kızarmış yiyeceklerin zihinsel sağlık sorunlarına yol açıp açmadığının tam olarak belirsiz olduğunu belirtiyor. Araştırma, kızarmış yiyeceklerin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri bilinen bir risk faktörü olduğunu ve zihinsel sağlık için kızarmış yiyecek tüketiminin azaltılmasının önemli olduğunu gösteriyor.