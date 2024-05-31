Hammadde Fiyatlarının Dünyadaki Yükselişi

İşletmeniz için bir paslanmaz kazan alacakken bu kazanın fiyatını iyi bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Eğer analizlerinize göre bu ürünlerin fiyatının artmaması gerektiğini düşünürken fiyatlar yükselmişse bu durum satıcıdan kaynaklıdır ve farklı bir satıcıya geçerek ürünleri uygun fiyatlarla satın almanız mümkün olur. Bu analizlerinize ürünün imalatında kullanılan hammaddelerin fiyatlarını inceleyerek başlayabilirsiniz.

Paslanmaz metallerin fiyatları tüm dünyadaki güncel metal fiyatlarından etkilenmektedir. Üretimde tercih edilen metaller ithal edildiği için dolar bazında artan fiyatlar paslanmaz ürünlerin satış fiyatlarına da yansır. Bir anda ciddi artışlar yaşanabilir. Art arda 2 günde hammaddelere zam gelirse paslanmaz ürünler de zamlanabilir ve bu durum olağandır. Dünya metal piyasasını dikkat etmeniz gerekli.

Döviz Kurlarındaki Oynamalar

Sahip olduğu malzemeleri kusursuz bir şekilde depolamak adına paslanmaz depo satın almayı düşünen işletmeler kısa sürede fiyatların değiştiğine tanık olabilirler. Bu aşamada döviz kurlarına çok dikkat edilmesi gerekir. Eğer ülkemizdeki döviz kurları artıyorsa bu durum TL bazında metaller için daha fazla para ödenmek zorunda kalındığını gösterir. Artık metallerin ithalatında çok daha yüksek para ödenmeye başlanmıştır.

Paslanmaz ürünlerin imalat maliyeti artınca bu durum satış fiyatlarının da atması anlamına gelir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler döviz kurlarında düşüşe de sebep olabilir. Bu durumda paslanmaz ürünlerde de indirimlerin beklenmesi normaldir. Bu dalgalanmaları belirleyip buna göre adımlar atılırsa en iyi fiyatlarla paslanmaz ürünlerin satın alınması mümkün olur.

Hurda Fiyatlarının Artışı

Metallerin imalatında yalnızca ithal malzemeler kullanılmaz. Daha önce ülkemizde ithal edilen, kullanılan ve artık kullanılamaz hale gelen metaller geri dönüşüne alınır. Yüksek sıcaklıklarda eritilen bu malzemeler tekrardan kullanılabilir bir forma kavuşturulur. Kısaca hurda olarak isimlendirilen bu ürünlerin fiyatlarındaki değişimler de paslanmaz metal fiyatlarını direkt olarak etkiler.

Ülkemizde söz sahibi olan paslanmaz metal firmaları ihtiyaçlarının önemli bir kısmını hurdalardan karşılayabilir. Eğer hurda fiyatları artarsa malzemenin dünya piyasasındaki satış fiyatının artışında olduğu gibi maliyet artışı söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda satın alınacak olan paslanmaz su deposu ya da farklı paslanmaz ürünlerin fiyatları artacaktır.

Ulaştırma Bedellerinin Yansımaları

Paslanmaz kazanları satın alan kişiler bu ürünleri kendileri istedikleri yere taşıyabilirler. Ancak bir paslanmaz reaktör alındığında bu ürün satıcı tarafından istenen adrese getirilir. Kimyasal maddelerle üretimin yapıldığı fabrikalar bu reaktörleri satın alırlar ve ürünlerin adreslerine kadar getirilmesini talep ederler. Bu talebin karşılanması aşamasındaki ulaşım masrafları artarsa bu kazanlar fiyatlarında da artış meydana gelecektir.

Ülkemizde yaktı fiyatlarının artışı paslanmaz ürünlerin fiyatını artırır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda alıcıların doğru adreslerden ürünleri kendisi alması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda önemli avantajlar elde edilebilir.