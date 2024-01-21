Haber: Damla Oya Erman

Fuar, yaşam tarzı ürünlerinden iç mimariye kadar geniş bir yelpazede 600'den fazla sergileyiciyi ağırlayacak.

Eş zamanlı olarak, Paris Déco Off, tekstil dekorun en iyisini sergileyen ücretsiz bir etkinlik olarak devam ediyor. Bu etkinlik, kumaşlardan duvar kağıtlarına, süslemelerden duvar kaplamalarına kadar pek çok alanda tasarımı sergiliyor.

İşte bu iki fuarı keşfetmek için seçtiğimiz bazı öne çıkanlar:

WERNER VOSS

Almanya merkezli Werner Voss, 1986'dan beri ev dekorasyonunda olağandışı ve yaratıcı tasarımlarıyla biliniyor. Maison & Objet'te sergiledikleri arasında öne çıkanlardan biri, dekoratif, el boyaması "Lady Lemon" vazosu.

CHARLESTINE

Fransız atölyesi Charlestine, el ile restore edilmiş radyolarla eski müzik çalarlara olan ilgiyi canlandırıyor. Maison & Objet'te, restore edilmiş radyolarını ziyaretçilere sunuyorlar.

BOBARIL

La Rochelle merkezli tasarım şirketi Bobaril, metal varilleri özgün ve anlamlı parçalara dönüştürerek endüstriyel atıkları yaratıcı bir şekilde kullanıyor. Club koltukları, özellikle geri dönüştürülmüş fıçılardan yapılan ilginç tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

MAGIC CIRCUS ÉDITIONS

Marie-Lise Féry tarafından 2015 yılında kurulan Magic Circus Éditions, renkli ışık tasarımlarıyla biliniyor. Maison & Objet'te sergiledikleri arasında "Big Chain 01" gibi dikkat çekici tasarımlar bulunuyor.

VONDOM

Valencia merkezli tasarım şirketi VONDOM, önde gelen tasarımcılarla işbirliği yaparak dış mekan ürünlerine şık bir dokunuş katıyor. Maison & Objet'te Ramón Esteve'nin "Hamptons" ve "The Factory" koleksiyonlarını sergiliyorlar.

VANDRA RUGS

İsveçli lüks yaşam tarzı markası Vandra Rugs, sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalarak el dokuma halılar üretiyor. Paris Deco Off'ta, "Master Weavers at Hotel de l’Industrie" etkinliğinde ön plana çıkıyorlar.

DEV LAMBALAR VE MOBİLYALAR

Paris Déco Off kapsamında, dış mekan kumaşları ve boyalarından yapılmış dev mobilyalar, Place Saint-Germain-des-Prés, Place des Petits-Pères ve Place Furstenberg meydanlarını süslüyor.

LUTECA

Meksika markası Luteca, Place des Petits-Pères'te özel bir gösterimle ön plana çıkıyor. Zanaatkarlarının canlı gösterimleri, kaktüs sapları ve kamışlarını kullanarak sepet dokuma sanatını sergileyecekleri etkinlik, beş gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Paris Tasarım Haftası'nda bu öne çıkan noktaları keşfetmek, tasarım tutkunları için ilham verici olabilir. Bu etkinlikler, tasarım dünyasının yaratıcılığını ve çeşitliliğini kutlamaya devam ediyor.