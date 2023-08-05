Haber: Damla Oya Erman

Bu büyük etkinliğe yaklaşık 10 milyon seyirci ve 10,000'den fazla sporcu katılması bekleniyor, böylece ülkenin tarihindeki en büyük spor organizasyonu olacak. Olimpiyatlar, futbol ve sörf gibi hemen hemen her spor dalına ev sahipliği yapacak, hatta kaykay ve break dans gibi yeni sporlar da yer alacak.

Paris'in konumu itibarıyla, ülkenin iklimi ılıman kabul edilir ve büyük ölçüde Kuzey Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'in etkisi altındadır. Météo-France, ülkenin ulusal hava durumu servisinden elde edilen iklim verilerine göre, Temmuz ayının sonu ve Ağustos'un başında tipik bir yaz günü, Seattle, Washington'daki gibi yüksek sıcaklıklara ve düşük sıcaklıklara sahiptir. Ancak Paris, yaz aylarında Seattle'dan biraz daha fazla yağış alır, aylık yağış miktarı 5cmden biraz daha fazladır.

Fransa, büyük ölçekli hava desenlerinin etkisi altında olduğundan, hem sıcaklık uçlarına hem de bazı vahşi hava koşullarına sahiptir, bu da 62 milyonun üzerindeki nüfusu için hava tahminini ilginç bir hale getirir.

Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 25 Temmuz 2019'da yaşanan ve termometrenin 43 dereceye kadar tırmandığı çok günlük bir sıcak hava dalgası sırasında gerçekleşti. Sıcak hava dalgasına yüzlerce ölüm bağlanmış ve Notre-Dame'in yeniden yapılanma çalışmalarının mimarlarının, tavanın baskıcı sıcaklık altında çökme ihtimali nedeniyle endişe duydukları belirtilmişti.

Ülkede ortalama düşük sıcaklıklar, bu sıcak hava dalgasında 21 derece civarında kaydedilerek, en yüksek minimum sıcaklık rekorunu kırmıştır. Sıcaklıkla birlikte genellikle nem gelir ve bazen yağmur ve fırtınalara yol açabilir. Bu fırtınalar bazı durumlarda dolu, sert rüzgarlar ve hatta kasırgalar haline gelebilir.

2024 yaz oyunları sırasında, eğer Avrupa tarihi bir sıcak dalgasına girerse, organizatörler özellikle klimalı olmayan tesislere dikkat edecekler. Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyelerine göre, klimalı olmayan tesisler, ev sahibi ülkenin karbon ayak izini azaltma planının bir parçasıdır ve oyunları modern tarihte en sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflemektedir.

Tesisler, dış sıcaklıktan daha serin kalacak teknoloji ile garanti edilen konforu sağlayacak. Organizatörler, mevcut veya geçici mekanların oyunların %95'ini oluşturacağını ve böylece karbon ayak izini önemli ölçüde azaltacaklarını belirtiyor. Ayrıca, hedefleri oyunlarla ilgili olarak ortaya çıkan emisyonların yarısını azaltmak ve üretecekleri CO2 emisyonlarından daha fazlasını dengelemektir.