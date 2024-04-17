Başkent Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak.

1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak.

Yaz Olimpiyatları, 1900 ve 1924'ten sonra 3. kez Fransa'da düzenlenecek. Paris 2024'te, olimpik programda sabit yer alan 28 branşa ek olarak breakdans, sportif tırmanış, kaykay ve dalga sörfü de yer alacak. 17 gün sürecek müsabakalarda 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Madalya kazanan sporcular Paris'ten bir parçayı da yanlarında götürebilecek. Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçalar sporcuların boyunlarına asılacak altın, gümüş ve bronz madalyanın içine yerleştirildi.

Böylelikle madalya alan sporcular, Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı göğsünde taşıyacak. Madalyaların ortasına yerleştirilen demir parçalarının her biri 18 gram ağırlığında olacak.

Şu ana kadar 55 milli sporcu kota aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 100 gün kala milli sporcular, şu ana kadar atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, halter, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ile yüzmede Paris'te madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sitesinde yer alan ve 15 Nisan'da güncellenen listeye göre, Türkiye Paris 2024'e 55 sporcuyla katılmayı garantiledi. Haziran ayına kadar sürecek kota müsabakalarında olimpiyata katılım gösterecek Türk sporcu sayısının artması bekleniyor.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan 13 isimden milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, okçulukta Mete Gazoz, güreşte Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Paris 2024 için Türkiye'ye kota kazandırdı. 2020 Tokyo'da karatede madalya alan 4 isim ise bu branşın Paris 2024'te yer almayacağından dolayı olimpiyatta mücadele edemeyecek.

Meşale 26 Nisan'da Yunanistan'dan yola çıkacak

33. Olimpiyat Oyunları için düzenlenen geleneksel meşale yakma töreni, dün Yunanistan'daki Olympia Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Hera Tapınağı'nda, geleneksel kostümü içindeki Yunan aktris Mary Mina tarafından yakılan meşaleyi ilk taşıyan isim, Tokyo 2020'de erkekler kürekte altın madalya kazanan Yunan atlet Stefanos Ntouskos oldu.

Ntouskos, Pierre de Coubertin Anıtı'nı ziyaret ettikten sonra meşaleyi, üç kez olimpiyat madalyası sahibi olan Fransız Laure Manaudou devretti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boyunca yanacak olimpiyat meşalesi, 26 Nisan Cuma günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da yer alan Panathinaiko Stadyumu'nda Paris 2024 Organizasyon Komitesine törenle teslim edilecek.

Törenin ertesi günü Belem Gemisi'yle (İlk kez 1896'da denize indirilen ünlü üç direkli gemi) Fransa'nın Marsilya kentine doğru yola çıkacak olimpiyat meşalesi için 8 Mayıs'ta da Marsilya Limanı'nda karşılama töreni yapılacak.

Fransız tasarımcı Mathieu Lehanneur'ün çizimini yaptığı ve Arcelor Mittal tarafından metalden üretilen meşalenin gövdesi, 10 parçadan oluşacak ve klasiklerinden farklı bir tasarıma sahip olacak.

Oval, ortası bombe demir boruya benzeyen meşale, olimpiyatlarda yaklaşık 10 bin kişinin elinde dolaşacak.

Yetkililerden evden çalışmaya teşvik

Olimpiyatlar için 15 milyon turistin gelmesinin beklendiği Paris'te halihazırda şoför eksikliği ile metro ve tren seferlerindeki gecikmeler nedeniyle toplu taşımada ciddi yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Olimpiyatlar süresince toplu taşımada oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla hükümet, Parislileri olimpiyatlar boyunca evden çalışmaya teşvik etmek için 29 Ocak'ta kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Paris'teki metro ve banliyö tren istasyonlarına "Olimpiyat Oyunları sırasında zaman kazanmak için önemli olan evden çalışmak" yazılı afişler asıldı.

Afişlerde olimpiyatlar sırasında vatandaşlara ve turistlere toplu ulaşım seferlerini önceden planlamalarına yardımcı olacak internet sitesinin bilgilerine de yer verildi.

Rus ve Belaruslu sporcular tarafsız olarak katılabilecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda "tarafsız sporcu" statüsünde yarışabileceğini duyururken, organizasyonda Rusya ve Belarus'a ait bayrak, amblem ve marşların kullanılmamasını kararlaştırdı.

Tarafsız katılacak Rus ve Belaruslu atletlerden, diğer sporcular için geçerli olan tüm anti-doping kurallarını karşılamaları istenecek. Her iki ülkenin hükümetlerinden hiçbir yetkili, oyunlar kapsamında Paris'e davet edilmeyecek ve akredite olamayacak. Ukrayna'ya yönelik yürütülen savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların Paris 2024'e katılmasına ise izin verilmeyecek.

Eski Fransız basketbolcu, İsrail'i eleştirdiği için "Paris Olimpiyat Büyükelçiliği" görevinden alındı

"Olimpiyat Büyükelçisi" seçilen eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, İsrail'i eleştirdiği paylaşımı nedeniyle bu görevden menedildi.

Komite, bu paylaşımı yüzünden Gomis'in "Olimpiyat Büyükelçiliği" görevini önyargısız yerine getiremeyeceğini ileri sürdü. Gomis, paylaşımı nedeniyle 5 Ocak'ta 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonundan da atılmıştı.