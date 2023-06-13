İSTANBUL- Türkiye’nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto varlık işlem platformu Paribu, kültür ve sanat alanındaki iş birliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilki nisan ayında gerçekleşen Paribu ile“Arter’de Uzun Cumartesi” etkinliklerinin ikincisi 17 Haziran’da gerçekleşecek. Program kapsamında Arter’deki tüm güncel sergiler, kütüphane ve kitabevi gece yarısı 00.00’a kadar ziyaretçilere açık olacak. Paribu ile“Arter’de Uzun Cumartesi” etkinliği yıl boyunca iki kez daha tekrarlanacak.

Film gösterimi ve konser de olacak

Paribu kullanıcıları, Paribu ile“Arter’de Uzun Cumartesi” kapsamında, 11.00 – 00.00 saatleri arasında tüm güncel sergileri ücretsiz olarak ziyaret edebilecek ve sesli rehberlerden ücretsiz faydalanabilecek. Ayrıca, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 saatlerinde düzenlenecek rehberli sergi turları da Paribu kullanıcıları için ücretsiz olacak. Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi” kapsamında gezilebilecek ücretsiz sergiler arasında; Sarkis: SONSUZ, Nuri Kuzucan: Pasaj, Cengiz Çekil: Bugün de Yaşıyorum, Eva Koťátková: Bir Balıkmışım Bacakları Olan ve Elina Brotherus: Large de Vue yer alıyor.

Dileyen ziyaretçiler, aynı gün içinde Arter’de düzenlenen diğer etkinliklere de katılabilecek. Saat 11.00’de düzenlenecek olan “Renkli Parmaklarla Duygular Yan Yana Çocuk Atölyesi” ile 14.00’te gerçekleşecek olan “Tel Örgüler Yetişkin Atölyesi” katılımcılara farklı deneyimler kazandıracak. Arter servisleri, “Uzun Cumartesi” uygulamasının geçerli olduğu tarihlerde gece yarısına kadar rutin işleyişini sürdürür.

Akşam 20.00’de Sevgi Gönül Oditoryumu’nda “Aftersun” filminin gösterimi, 22.00’de ise Karbon’da Donna Mobile by Elif Çağlar konseri düzenlenecek

HABER: MERVE ELÇİ