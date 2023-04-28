İSTANBUL- Sanat eserleri platformu Poscop, ilk etkinliğini Atatürk Kültür Merkezi iş birliğiyle, ‘BİR’ isimli yeni sergisiyle başlatıyor. ‘BİR’ sergisinde 19 sanatçının; resim, seramik, fotoğraf, baskı, heykel, dokuma gibi farklı sanat disiplinlerinden eserleri yer alıyor. Sanatçıların kendi başlangıç noktalarından yola çıkarak, bireysel tecrübelerini zengin dışavurumlarla yansıtan eserlerin yer aldığı sergi, parçalanmış dünyada biz olabilmenin gücünü sanat aracılığıyla sorgulama olanağı sağlıyor. 9 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olan serginin gelirinin yarısı, eğitimde fırsat eşitliği için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacak.

Poscop’un kurucusu Servet Büyükkuşoğlu Akkaya koordinatörlüğünde gerçekleşen sergide; Ayla Bener, Azra Ayverdi Baydar, Batu/han Sicimoğlu, Burçin Belentepe, Can Akşit, Canan Harmancı Demirel, Filiz Karsan, Gökçen Atamgüç, Jale Karsan, Kalender Atakul, Melis Önalan Altıparmak, Murat Germen, Murat Aksoy, Ogeday Rodop, Orçun Beslen, Özgen Ulukutlu, Remzi Karabulut, Saliha Beyza Umurca, Sibel Karsan Akkaya’nın eserleri yer alıyor.

HABER: EMİR YÜCEL