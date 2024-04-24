OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Maccabi Playtika, 26-25 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Panathinaikos, soyunma odasına 50-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılara sahne oldu ve Panathinaikos AKTOR, son periyoda 70-63 önde girdi. Dördüncü çeyreğin başında farkı kapatan ve ardından dış atışlardan bulduğu kritik basketlerle öne geçen Maccabi Playtika, müsabakadan 91-87 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Maccabi Playtika, seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin ikinci mücadelesi, 25 Nisan Perşembe günü Yunanistan'da oynanacak.

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dörtlü Final için iddialı konuşan Ataman, "Buradaki herkese Dörtlü Final'e gideceğimizin sözünü veriyorum. 1-0 geride olmamız önemli değil. Eğer Dörtlü Final'e gidemezsek gelecek yıl Panathinaikos'ta olmayacağım." ifadelerini kullandı.