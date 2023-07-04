Denizli

Kurban Bayramı tatilini yüzde 100 doluluk oranıyla geçiren Pamukkale'deki tesisler, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 604 bin 33 yerli ve yabancı ziyaretçinin gezip gördüğü Pamukkale, bu yılın aynı döneminde 811 bin 156 ziyaretçiyi misafir etti.

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Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, 9 günlük bayram tatiliyle, yaz sezonuna mükemmel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Doluluğun yaz sezonu boyunca süreceğine inandığını kaydeden Şen, "Geçen yıl yakaladığımız 2 milyon turist hedefini geçerek inşallah 3 milyona ulaşmaya gayret göstereceğiz." dedi.

AA