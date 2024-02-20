Haber: Dinçer Karacalar

Yeni şarkısı için hazırlıklara başlayan Pamuk Pars, stüdyo öncesi Uludağ'da enerji topladı. Gün boyu kayak yaparak kar üstündeki yeteneklerini sergiledi.

Heyecanla beklenen yeni albüm yolda

Kısa bir tatil molası veren Pamuk Pars, yeni şarkı öncesi heyecanını dile getirdi. " Bir Sezen Aksu eseri için stüdyo çalışmalarına başladık. Çok güzel bir iş oldu. Yine danslarım ve enerjimle müzik dünyasını kasıp kavuracağım. Çok heyecanlıyım" diyen genç şarkıcı, dinleyicileriyle buluşmayı sabırsızlıkla bekliyor.



