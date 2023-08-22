ERZURUM AA- Kentte 27 Ağustos'a kadar sürecek festivalde, sergiden tiyatroya, konserden çocuk etkinliklerine, film gösterimlerinden söyleşilere yüzlerce etkinlik halkla buluşuyor.

Festivalin üçüncü gününde, Etkinlik ve Miting Alanı'nda Ali Kınık konser verdi. Sevilen şarkıları söyleyen Kınık'a, konsere katılan vatandaşlar da eşlik etti.

Üç Kümbetler Millet Bahçesi'nde ise Nihat Hatipoğlu "Dosta Doğru" söyleyişi programı yaptı.

Farklı yerlerde aşıkların dinleti sunduğu festivalde, Çifte Minareli Medresede Muhammet Mağ'ın "Hiç" sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezinde İbrahim Sadri'nin şiirler okuduğu festivalde, Nenehatun Tabyaları'nda tasavvuf müziği dinletisi yapıldı.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği aktivitelerde, aileler çocuklarıyla keyifli zaman geçirdi.