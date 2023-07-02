İSLAMBAD AA- Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan, 28 bin 500 megavat enerji ihtiyacına karşılık 20 bin megavat enerji üretebiliyor.

Hava sıcaklığının ülkenin birçok noktasında 40 derecenin üzerinde seyretmesi, serinleme amacıyla elektriğe olan talebi artırdı.

Ülkedeki 8 bin 500 megavat enerji açığı ise kavurucu sıcaklarda halkı zor durumda bıraktı.

Elektriğe olan talebi dengelemek amacıyla tüm ülkede belirli saatlerde elektrik kesintileri uygulanıyor.

Bazı şehir merkezlerinde daha önce 2-3 saat uygulanan elektrik kesintileri sıcaklıkların artması ile 6 saate kadar uzatıldı.

Kırsal alanlardaki elektrik kesintileri ise daha uzun sürüyor.

Ülkede, 25-26 Haziran'da sıcak çarpması sebebiyle 22 kişi yaşamını yitirmişti.