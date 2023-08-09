ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Görüşmede Vakıf Başkanı Günay Efendiyeva, Ozbek Nazarbekov'u Azerbaycan'da Özbekistan Kültür Günlerinin yüksek düzeyde düzenlenmesi vesilesiyle tebrik etti.

Günay Efendiyeva, teşkilatın Özbekistan'ın zengin kültürel mirasını uluslararası alanda tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği proje ve etkinliklerden bahsetti. O, Vakfın Özbekistan ile ilgili gelecek projelerinden bahsederek, ülke ile daha aktif karşılıklı faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Azerbaycan'da Özbekistan Kültür Günleri'nin düzenlenmesinden memnuniyetini ifade ederek, etkinliği ülkelerarası dostluk münasebetlerinin güçlendirilmesine önemli katkı olarak değerlendirdi. Vakfın Özbek halkının milli ve manevi değerlerinin tanıtılması yönünde işlerini takdir etti. Bakan, teşkilat ile ülke arasındaki işbirliği ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin önemini vurguladı. O, Vakfın Özbekistan ile ilgili yeni projelerinin ortak işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmesine desteğini ifade etti.

Görüşme, taraftaşlığın gelecek perspektivlerine dair müzakerelerle devam etti.

Görüşmenin sonunda taraflar birbirine hatıra hediyelerini sundular. Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, ülkenin milli kıyafet örneklerini ve kadim müzik aletini Vakfın Müzesi'ne takdim etti.