Fotoğrafçı Özlem Günel’in Kozak’taki taş ocağı işletmelerine karşı süren direnişi konu edinen “Pindasos’un Kayaları” belgesel fotoğraf sergisi Odeon Pergamon Kültür Sanat Alanı’nda açıldı.

Hellenistik Dönem’de suyu bol yerleşim anlamına gelen “Pinda Assa”dan ismini alan Pindasos, günümüzdeki ismiyle Madra Dağı, toprağın derinliklerine kadar uzanan dev granit kayalarla Kozak Yaylası’na uzanır. Birçok endemik bitki türünün yanı sıra çam fıstığı üretiminin de merkezi olan Kozak Yaylası, 80’li yıllardan bu yana sürekli yenileri açılan, var olanların kapasite artışı yaptığı yüze yakın taş ocağı ve altın madeni işletmelerinin işgali altında ve tarihinin en büyük talanını yaşıyor.1980’lerin ortalarından itibaren peş peşe çıkarılan ya da değiştirilen yasalarla maden şirketlerinin önü açılmıştı. Bergama yönünden önce Eurogold, sonra Koza; Balıkesir yönünden TÜMAD, Madra’yı kemirmeye, kirletmeye, geri dönüşü olmayan büyük zararlar vermeye başladı. Aynı dönemde granit taş ocakları da zehirli mantarlar gibi dağın her tarafına yayıldı, toprağın sarıp sarmaladığı granit kayalar devasa ocaklar açılarak doğasından koparıldı. Günden güne sayıları artan taş ocakları bir yandan da kapasite genişletmek için yeni alanlar talep etmeye başladı.

Okçular ve Ayvatlar köylerinde yerleşim alanlarına çok yakın mesafelerde faaliyete geçirilmek istenen granit ocakları için 2020 yılının Eylül ve Kasım aylarında gerçekleştirilen eylemleri ve taş ocaklarına karşı direnişi daha fazla görünür kılmak için başlatılan Pindasos’un Kayaları çalışması*, Okçular Köyü’nde, çam fıstığı, üzüm bağları ve zeytinliklerin bulunduğu 95 hektarlık alanı 69 yıllığına kiralayarak taş ocağı işletmek isteyen şirketin başvurusu üzerine yapılacak olan ÇED Halkın Katılım Toplantısı’nın Eylül 2021’de yöre halkının ve çevrecilerin tepkisiyle engellendiği gün başladı.

Ayvatlar Köyü’nde, 51 hektarlık ormanlık alanda 95 yıllığına granit taş ocağı faaliyeti yürütmek için yapılan başvurunun ÇED halkın katılımı toplantısı sırasında gerçekleştirilen eylemden görüntüleri de de içeren sergi, Okçular Köyü’nde yüzlerce yıldır Pindasos’un kayalarıyla iç içe geçmiş gündelik hayata, maden şirketlerinin neden olduğu tahribata ve özellikle yöredeki kadınların çevre platformları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte taşıyıcısı olduğu direnişe tanıklık ediyor.

Aralık ayında sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi 8 Ocak 2023 tarihine kadar açık kalacak.

Sergiyle ilgili detaylara www.odeonpergamon.com web sitesinden ve sosyal medya adreslerinden ulaşılabilir.



Özlem Günel Hakkında

Uzun yıllar yurt içi operasyon sorumlusu olarak turizm sektöründe çalıştı. TÜRSAB Kültür turizm komitesi ve iç turizm komitesinde yer aldı. Fotoğrafa ilgisi 2017’de başladı. 2022’de Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık sertifika programı eğitimi aldı. İlk fotoğraf serileri, çevrimiçi editoryal fotoğraf projesi olan “Korona Günlerinde Fotoğraf”ta 2020 yılında yayınlandı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünde öğrenci olan Özlem Günel, iklim değişikliği üzerine fotoğraf serileri üzerinde çalışıyor. Ayvalık’ta yaşıyor.

*Pindasos’un Kayaları çalışması, 2021-2023 tarihleri arasında sürdürülen Antroposen Çağdan Belgesel Hikâyeler projesi kapsamında üretilmiştir.

KUBİLAY KAN’IN YENİ ALBÜMÜ ‘PRESENT’ YAYINDA

Ünlü besteci-piyanist Kubilay Kan, müzik dünyasına damgasını vuracak yeni albümü "Present" (Şimdi) ile hayranlarını büyülemeye hazırlanıyor. Kan'ın yetenekleriyle bezeli bu muazzam albüm, dinleyicilere unutulmaz bir piyano deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Kubilay Kan, eserleri ile müziğin sınırlarını zorlayan ve duyguları en saf halleriyle ifade eden modern bir sanatçı olarak tanınıyor. "Present" albümü, Kan'ın klasik ve çağdaş piyano eserlerini ustaca birleştirerek ortaya koyduğu bir başyapıt olarak öne çıkıyor.

Kubilay Kan, albümle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu albüm, geçmişle şimdi arasındaki bağları anlamaya ve müziğin evrensel diliyle duyguları ifade etmeye odaklanıyor. Her bir nota, bir zamanlar yaşanmış bir hikayenin izini sürüyor ve dinleyicileri duygusal bir keşfe çıkarıyor" dedi.

‘Present’ albümü dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

PARLAYAN YILDIZLAR İŞ SANAT SAHNESİ’NDE

İş Sanat Sahnesi’nde ‘Parlayan Yıldızlar’ serisinin yeni konserinde Gülce Hanişoğlu (obua) ve Ege Dikbıyık (viyolonsel) sahne aldı. Eğitimine hala Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam eden Ege Dikbıyık konserde Dimitri Shostakovich ve Karl Davydov’un eserlerini seslendirdi. Konserin ikinci yarısında Gülce Hanişoğlu sahneye çıktı. Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda devam eden Hanişoğlu, repertuvarında Jean-Baptiste, Charles Colin ve Camille Saint-Saens’ın eserlerini seslendirdi.

İş Kuleleri Salonu’ndaki ücretsiz konserler için www.biletix.com adresinden rezervasyon yapılabilir.

HALUK LEVENT GAZZE İÇİN SAHNEDE

Haluk Levent, Bülent Ortaçgil, Derya Köroğlu, Ceylan Ertem şarkılarını bu kez Gazze’ye destek için söyledi. Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile birçok yardıma imza atan şarkıcı Haluk Levent İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’ye maddi destek için sanatçı arkadaşlarıyla İstanbul’da sahne aldı. Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen Gazze destek konseri Levent’in şarkılarıyla başladı. Sanatçı Arapça yazdığı ‘Filistin’ parçasını da Gazze’de yaşamını yitiren çocukların anısına okudu. Konserde Levent’e Bülent Ortaçgil’in yanı sıra Ceylan Ertem, Derya Köroğlu, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Sena Şener, Eypio, Melek Mosso ve Zara da eşlik etti. Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin direnişin simgeleyen kefiyelerle gelen kalabalık şarkılara eşlik etti. Konserin geliri Gazze’deki çocuklara destek amaçlı kullanılacak.

MÜZEDE NE VAR?

Çocuklara müzeciliği çizimle ve eğlenceli bir dille anlatıyor

İstanbul Modern ve Dinazor Çocuk işbirliğiyle hazırlanan ‘Müzede Ne Var?’ adlı resimli kitabın basın buluşması İstanbul Modern’ de gerçekleşti.

Müzecilik kavramı çocuklara nasıl anlatılır? Bunun cevabı bir kitapta gizli. Müzeciliğin tarihinden günümüzde gittikçe çeşitlenen müze türlerine, İstanbul Modern’in yenilenen binasındaki koleksiyonunda çağdaş sanat terimlerine, çocuklar için müzecilikle ilgili eğlenceli bilgiler içeren ‘Müzede Ne var?’ kitabı raflarda yerini aldı. Neslihan Varol’un kaleme aldığı Mavisu Demirağ’ın resimlediği ‘Müzede Ne Var?’ müzelerin geçmişten bugüne nasıl değiştiğini eğlenceli bir anlatımla paylaşırken bir müzenin nasıl oluştuğundan, müzedeki eserlerin neye göre seçildiğine kadar birçok faydalı konuya da değiniyor. Bu kitapla çocuklar, İstanbul Modern'de renkli ve keyifli bir yolculuğa çıkarken, ilham verici bir sanat müzesi keşfediyor.

SON YILLARIN YÜKSELEN YILDIZI

‘SEMİCENK’

Hayatımıza 2019 yılında ‘O Ses Türkiye’ programında yarışmacı olarak girdi. Kısa sürede kendi şarkıları milyonlar dinlenmeye, konserleri dolup taşmaya, Funda Arar, Ziynet Sali, Mustafa Ceceli gibi isimlerle düetler yapmaya başladı. 1998 doğumlu Semicenk son dönemin yeni yükselen yıldızı. Son olarak Spotify de Türkiye’de en çok dinlenen şarkıcı olan, Altın Kelebek’ten ‘En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı Ödülü’nü kazanan müzisyen hızlı yükselişini çok çalışmasına bağlıyor. Ama neden bu kadar sevildiğinin henüz cevabını bilmiyor. Koyu bir arabesk müzik hayranı olan Semicenk son olarak Karışık Kaset’te Müslüm Gürses’ten İbrahim Tatlıses’e ustalarına saygı duruşunda bulunuyor. Semicenk’in gönlünde son albümünde bir şarkısını yeniden yorumladığı Müslüm Gürses’in yeri ayrı.

EROL EVGİN’İN “İKİNCİ BAHAR” I

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin’in, “Sevdiklerim 2” isimli akustik albümünün 7. klibi “İkinci Bahar” isimli şarkıya çekildi.

Sözleri ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan "İkinci Bahar" ın Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekilen video klibi sanatçının, YouTube kanalı üzerinden müzikseverlerle buluştu.