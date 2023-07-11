İSTANBUL- Sanatçı Özkan Uğur, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenilen törenle son yolculuğuna uğurlanırken ünlüler ve sevenleri AKM'ye akın etti.

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy; "3 kez kanseri yenid ama çok yoruldu. Tekrar eden bu kanser bugün onu aramızdan aldı. Özkan Uğur'un hatırası da sanatı da gülümseyen gülümseten anısıyla yaşataca, yaşayacağız. İyi ki vardın, iyi ki bir sanatçı oldun ve bizlerin hsyatına dokundun sana allahtan rahmet diliyorum büyük usta dedi.

MANEVİ KARDEŞİMİZ

Fuat Güner; "Özkan hepimiz için çok önemli bir kayıp. Obizim manevi kardeşimiz. Yeniden buluşmak için hoşçakal" derken, Mhar Alanson, "Zaten gönülümüzde kalacak. Halimiz darma duman. Eşine ve oğluna sabır diliyorum. İlerde ateşimiz soğusun inşallah. Meğer tüm Türkiye seni çok severmiş. Çaresiziz. Ele güne karşı yapa yanlız böyle de olmazki... Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık deli diyorlar bana bize ahh ayrılık Özkan'ım" diyerek kürsüden ayrıldılar.

Zafer Algöz, "muhteşem enerjisi vardı onu çok özleyeceğiz" dedi

HABER: MERVE ELÇİ