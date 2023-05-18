Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayimizin yerli ve milli sistemlerle 'ÖZGÜR'leştirdiği ilk F-16'larımızı teslim ettik. Bundan sonra F-16'larımız çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetlerimizin hizmetine devam edecek. 'Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk savunma sanayisi, uzun yıllardır envanterde bulunan ve etkin olarak kullanılan F-16'ların yapısal ve aviyonik modernizasyonlarını milli ve yerli olarak yapabilir seviyeye geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen F-16 Yapısal İyileştirme Projesi ile envantere ilk giren F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal ömrü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarılıyor. Söz konusu proje, F-16 Blok-40/50 uçaklarına da uygulanacak. Bu sayede uçakların yapısal olarak 2040'lı yıllara kadar etkin kullanılması sağlanacak.

Ayrıca yapısal iyileştirmelerin yanı sıra uçaklara milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetler entegre ediliyor. Bu sayede uçaklar "Viper" seviyesine ulaşacak. Özellikle görev bilgisayarı milli olduğu için savunma sanayisi tarafından geliştirilen/geliştirilecek tüm teknolojik kabiliyetler uçaklara entegre edilebilecek.

Uçaklara yeni kabiliyetler

Proje kapsamında milli mühimmat ve füzeler, Milli Görev Bilgisayarı ve milli radar sayesinde uçaklardan atılabilecek.

Bu kapsamda, ilk aşama olan Milli Görev Bilgisayarı geliştirilmesi aşaması tamamlandı. İkinci aşamada, Milli AESA Burun Radarı, Milli Elektronik Harp Süiti, F-16 Radar Kesit Alanı Azaltım Projesi, Milli Atalatsel Navigasyon Cihazı, Milli Çok Bantlı Sayısal Telsiz, Milli Data Link, Milli Dost Düşman Tanıma Sistemi, Kaska Monteli Gösterge Sistemi, Milli Uçuş Kontrol Bilgisayarı Geliştirme Projesi kabiliyetleri uçaklara entegre edilecek.

Aviyonik kabiliyetlerin yanı sıra Milli Görev Bilgisayarı sayesinde milli mühimmat ve füzelerin uçaklara doğrudan montajı yapılabilecek.

Blok-30 ile başlayan modernizasyonların Blok-40/50'lere de uygulanacak olması dolayısıyla savunma sanayisinde geliştirilen/geliştirilecek tüm aviyonik, mühimmat, pod ve benzeri kabiliyetler Hava Kuvvetleri ile koordineli şekilde uçaklarda kullanılmaya başlanacak.

Harekat sahasında üstünlük sağlayacak

Milli haberleşme sistemleri ile F-16 uçakları, İHA/SİHA'lar, diğer uçaklar, kara ve deniz platform ve unsurlarıyla iletişim kurabilecek. Milli AESA Radar ve Milli Dost Düşman Tanıma Sistemi ile uçaklar, harekat sahasında üstünlük elde edecek.

Özellikle son yıllarda yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler, uçaklar konusunda yurt dışına bağımlılık oluşturan unsurlara çözüm bulunması gerekliliğini ortaya koydu. Bu açıdan ÖZGÜR Projesi, bir modernizasyon projesinden çok, bir zorunluluk olarak ele alındı.

ÖZGÜR Projesi sayesinde F-16'lar çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetleri hizmetine devam edecek.

AA