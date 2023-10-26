Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve beraberindeki heyet, Özel'i çalışma ofisinde ziyaret etti.

Burada konuşan Özel, 15 Eylül'de CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladıktan sonra ilk kurumsal ziyareti ADD'ye yaptığını hatırlattı.

Bunun özel ve bilinçli bir tercih olduğunu belirten Özel, Atatürk'ün kurduğu, 100. yılını kutlayan partinin genel başkanlığına aday olan kişi ve kadroların ilk çıkması gerektiği yerin ADD olduğunu söyledi.

Yaptıkları il ziyaretlerinde Türkiye'nin ve CHP'nin içinde bulunduğu durum ile çözüm önerilerini paylaştıklarını dile getiren Özel, buralarda iki önemli vurgu yaptıklarını, bunlardan birinin Cumhuriyet'i kuran kadrolara ve değerlere bağlılıkları olduğunu anlattı.

Özel, ikinci olarak ise CHP'nin laiklik konusunda çekingen bir tutumda bulunmasını asla kabul etmediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Laiklik sadece bir cumhuriyeti var eden kadroların tercihi değil. Bugün Türkiye'de, bu topraklarda iç savaşlar, mezhep savaşları yaşanmıyorsa, insanların tercihlerinden dolayı sokak ortasında kanları dökülmüyorsa, bunu hem bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hem de laiklik ilkesine borçlu olduğumuzun altını önemle çizmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte CHP, sosyal demokrat bir parti, sol bir parti olarak kuruluş sürecine, kurucularına, kuruluş değerlerine sahip çıkan bir parti olarak yoluna devam edecek."

"CHP için çok daha iyi bir dönem olacak"

Partinin, genç ve yeni kadrolarla yönetileceğini belirten Özel, "Atatürkçülerin kendilerini bulacakları yönetim kadrolarının, Cumhuriyet'in 100. yılında CHP'yi yöneteceğini müjdelemek istiyoruz." dedi.

Özel, CHP'li delegelerden, partiyi emin kadrolara emanet etmelerini isteyerek, bundan sonraki dönemin CHP için çok daha iyi bir dönem olacağını söyledi.

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt da Türkiye'nin çıkış yolunun Atatürkçü düşüncede olduğunu kaydederek, çıktıkları bu yolda, Özgür Özel'e ve arkadaşlarına Türkiye için olumlu sonuçlar üretecek bir süreç yaşamalarını diledi.