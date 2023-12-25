Özgür kaya dan yeni şube Etiler’e getirdiği son model araçlarla adından söz Ettiren Özgür kaya Dünyadaki en büyük otomotiv tuning markalarını bünyesinde bulunduran, o markalarla her yıl satış rekorları kıran ve ödüllere doymayan kaya Özellikle Türkiye'de "limited edition" modasını getiren kişiye özel bodykit uygulamaları iç tasarım performans ürünleriyle müşterilerinin isteklerine fazlasıyla cevap veren Özgür Kaya, şu an Türkiye'de hemen hemen tüm dünya markalarını elinde bulunduran, izinsiz hiç bir sekilde sosyal medya ve tabelasında kimsenin reklamını yapamayacağı markalarla başarısından ötürü uzun soluklu sözleşmeleri elinde bulundurmaya devam ediyor.