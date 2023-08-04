İzmir

Koç, Türkiye'de güneş santrallerinde kullanılan inverter, panel ve ekipman üretici sayısındaki artışla sektörün bu yıldan itibaren hareketleneceğini söyledi.

Türkiye'nin enerji üretimindeki kaynak çeşitlendirmesinde yenilenebilir enerji kaynaklarını önceleyen politikalar benimsediğini ve bu durumun sektörün gelişimine olumlu katkı sağladığını vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Geçen yıl ekipman üretimi için malzeme tedarikinde hem global piyasalarda hem Türkiye'de sorunlar vardı. Özellikle geçen yıl elektronik ürünler, güneş panelleri ve inverterlerin tedariki Türkiye piyasasına yetecek şekilde değildi. Türkiye'de güneş enerjisi yatırımlarına talep hep fazlaydı ama arz ona yetişemedi. Bu yıl da pek çok yeni panel fabrikası açıldı. Birçok inverter firması markete girdi. Geçtiğimiz yıllarda sınırlı sayıda tedarikçi firma var iken, şimdi sayı ve çeşitlilik daha da arttı. Bu çeşitliliğin artması Türkiye açısından sevindirici. Güneş enerjisinde bu yılın ilk altı ayında 710 megavatlık bir yatırımla 10 bin megavatlık kurulu güç aşıldı, yıl sonuna kadar toplam ilave kapasitenin 1500 megavata ulaşacağını öngörüyoruz. Bu da sektörün hareketlendiğinin güzel bir örneği."

Koç, OzEnergy'nin güneş enerjisi santrallerinin anahtar teslim taahhüt hizmetleri veren bir EPC şirketi olduğunu ve yüksek mühendislik standartlarını Türkiye ve dünyadaki çeşitli bölgelerde uyguladıklarını anlattı.

Avustralya, Almanya, Danimarka gibi 10'dan fazla ülkeye hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'deki güneş enerjisi sektöründe edindikleri tecrübeyi yurt dışında da uygulamak istediklerini dile getiren Koç, "Bir nevi mühendisliğimizi Türkiye'den başka ülkelerde uygulama şansını elde ettik. Bu maksatla Almanya'da Hamburg'ta Teos Energy GmbH'ı kurduk. Teknoloji transferi yapar hale geldik. Standartlarımızı yükselttik. Türkiye'deki OzEnergy, Avrupa'da Teos Energy ile birlikte, birçok hizmet vermeye başladık. Bu yıl Avrupa’da EPC süreçlerinde faal olarak rol almaya başladık. Avrupa’nın da taleplerini ve eksiklerini görmeye başladık." diye konuştu.

Küresel olarak artan bir yenilenebilir enerji talebi olduğunu ve Avrupa'da orta ve yüksek gerilim ürünleri olmak üzere birçok ihtiyacı gördüklerine işaret eden Koç, şunları kaydetti:

"Projelerimizde birçok elektrik-mekanik ürünler kullanıyoruz. Birçok güçlü yerli üreticilerimiz var. Türkiye'nin üretim kabiliyetini geliştirmeye, ürünleri yurt dışındaki pazarlara aktarmayı hedefledik. Çelik, alüminyum, kablo, trafo ve orta gerilim ürünleri gibi birçok deneyimli ve kaliteli üreticilerimiz var. Avrupalı firmalar Türk üretici firmalar hakkında fazla bilgi sahibi değildi. Almanya'daki şirketimiz sayesinde bu ürünleri tanıtma fırsatı bulduk. Biz Türkiye ve Avrupa’da güneş santrali kurarken malzeme tedariklerinde, yatırımcılarımıza az önce bahsettiğim ürünlerin Türkiye'den getirilmesi konusunda tavsiyede bulunuyoruz. Türkiye'den Avrupa’ya malzeme ihraç etmeyi hedefliyoruz. OzEnergy olarak şuan da devam eden İzmir başta olmak üzere Tekirdağ, Malatya, Denizli gibi birçok ilde 8 şantiyemiz var. Endüstriyel tesislerin tüketimlerini karşılamak üzere çatı ve arazi güneş santrali kurulumları yapıyoruz. Bu yıl büyük ölçekli çatı projeleri ve 10 megavat üstü arazi projelerimiz devam ediyor. Ayrıca yine bu yıl içinde 130 yıllık Alman enerji devi Exide Technologies ile birlikte enerji depolamada stratejik bir iş birliğine imza attık. Konteyner bazlı, endüstriyel ölçekte enerji depolama ürünlerinin mühendisliği, kurulumu ve tedariki işlerini gerçekleştireceğiz."

AA