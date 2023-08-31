KONYA (AA) - Özel Sporcular Down Judo Milli Takım kampı Konya'da sürüyor.

Özel Sporcular Federasyonu Judo Milli Takımı Antrenörü Hamza Selen, Avrupa Şampiyonası öncesinde Konya Büyükşehir Belediyesi yardımlarıyla kampa girdiklerini belirtti.

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Cuma günü bitirecekleri kampın ardından İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için yola çıkacaklarını aktaran Selen, şöyle konuştu:

"Avrupa şampiyonasına elemeler sonucunda 5 sporcumuzu götüreceğiz. Konya'da bu sporcuları kampa aldık. Son hazırlık kampımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı turnuvaya 8 branşta 60'a yakın sporcuyla katılacağız. Özel Sporcular Spor Federasyonuna en son eklenen branş Judo. Daha önce Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi dört erkek sporcuyla temsil ettiğimizde de sporcularımız çok başarılı olmuştu. O günden sonra biz hedeflerimizi büyük tutuyoruz." diye konuştu.

Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası 3-10 Eylül'de İtalya'nın Padova Şehrinde yapılacak.