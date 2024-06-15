Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Aysel Önder, kadınlar 400 metre finalinde 57.54 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya elde etti. Aysel, şampiyonada 400 metrede Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdı.

Aynı yarışta diğer millli sporcu Reyhan Taşdelen, 59.20 ile gümüş madalya aldı.

Erkekler 400 metre finalinde mücadele eden milli sporcu Doğukan Bostancı da 52.54 saniyelik derecesiyle Avrupa ikincisi oldu.

Milli sporcuları tebrik eden federasyon başkanı Birol Aydın, ay-yıldızlı sporcuların şampiyonada tarihi başarılar elde ettiğini ve büyük gurur yaşadıklarını ifade etti.