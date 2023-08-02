İSTANBUL - Bu çalışmalar kapsamında, Tarım 4.0 alanında çalışmak ve kendini geliştirmek isteyen girişimcilere, çiftçilere ve gençlere eğitimler veren Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilçedeki okullarda da uygulamalı olarak kompost kurulumu hakkında bilgilendirme yapıyor. Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bu kez Eyüpsultan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Bahçesinde, özel öğrencilere kompost kurulumu yaptı.

“Öğrencilerimize uygulamalı olarak anlattık”

Kompost kurulumunu uygulamalı olarak anlatan çiftçi Eylen Suer, bitkisel ve hayvansal atıkların geri dönüştürülerek organik gübre oluşturulmasını ve tekrar toprakla buluşmasının öyküsünü öğrencilere anlattı.

2020 yılından beri onarıcı tarımla uğraştığını söyleyen Suer, kompostun toprağın ihtiyacı olan gübreyi doğal yollarla vermek için çok büyük bir araç olduğunu ifade ederek, "Geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu, aslında hiçbir şeyin çöp olmadığını, doğaya tekrar kazandırılabileceğini öğrencilerimize uygulamalı olarak anlattık. Kompost kutusunda bir araya gelen çöplerin bir zaman sonra toprağa geleceğini ve doğayı kirletmeden de iyi bir şeyler yapabileceğimizi gösterdik" dedi.

HABER: EMİR YÜCEL