Gebze Belediyesi bünyesinde 2017'de özel gereksinimlileri de ağırlamaya başlayan Atlı Eğitim Merkezi, bölgedeki özel eğitim okullarına her hafta binicilik hocaları eşliğinde kapılarını açıyor.

Kas hastalığı, konuşma geriliği bulunan, işitme ve görme engelli, serebral palsi (beyin felci), otizm ve down sendromlu bireylerin hareket yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmada, eğitime düzenli katılan öğrenciler sosyal beceri ve hareket kabiliyetlerini geliştirebiliyor.

Hizmete girdiği 6 yıldan bu yana 6 binden fazla özel gereksinimli bireyi ağırlayan merkez, eğitim alan öğrencilerde görülen kendini ifade etme, diyalog kurma ve hareket kabiliyetini geliştirme gibi pozitif değişimlerle engelli ailelerine de moral kaynağı oluyor.

Gebze Belediyesi Atlı Eğitim Merkezi Yöneticisi Selami Kural, AA muhabirine, eğitimlerinin ata binme, inme ve at üzerindeki duruş aşamalarından oluştuğunu anlattı.

Kural, özel gereksinimli çocukların hareket kabiliyetlerini geliştirmeye çalıştıklarını belirterek etkinliğin veliler için de anlamlı olduğunu, çocukların mutluluğunun onlara da yansıdığını söyledi.

Bazı çocukların attan çekinebildiğini ancak zamanla alıştığını ifade eden Kural, "Bu çocuklarımıza zaman ayırarak yavaş yavaş at ile temasını sağlıyoruz. Ata binmek, dengesini sağlayabilmek, komut verebilmek veya hocamız ile dolaşırken pistte etkili iletişim kurma yeteneğini sağlamak gibi çok faydalı yönlerini görüyoruz burada." diye konuştu.

"El yıkama aşamasından ata binme aşamasına geldiler"

Eğitime gelen öğrencilerinin otistik ve zihinsel engelli olduğunu söyleyen Gebze Özel Uygulama Okul Müdürü Fikret Tonyalı, öğrencilerin ata binme ve inmesinin büyük başarı olduğunun altını çizdi.

Söz konusu eğitimin destekleyici ve tamamlayıcı olduğunu belirten Tonyalı, "Çocuklarımıza hem rehabilitasyon merkezi oluyor hem de farkındalık kazandırıyor. Belediyemiz burayı devraldığından beri geliyoruz. Ata binmek ve inmek bile bizim çocuklarımız için çok başarılı." diye konuştu.

Tonyalı, çocuklardaki gelişime şahit olduklarını ifade ederek "Çocuklarımızda akademik eğitimden daha çok kazanım eğitimi ve hayatlarını devam ettirebileceği çalışmalara yer veriyoruz." dedi.

Atlı eğitimlerin öğrencilerin davranışlarına çok ciddi katkı sağladığını yineleyen Tonyalı, "Öğrencilerimiz, el yıkama, tuvalete gitme, yemek yeme ve yediklerini yerine koyma aşamasından ata binme ve inme aşamasına geldi. Daha çok lise seviyesinde etkinlik yaptık ama ortaokul öğrencilerinden de getirdiğimiz oldu. Çocuklarımızın hareket ve davranışlarına katkısı çok ciddi." ifadesini kullandı.

Down sendromlu öğrencilerden Abdulsamet Karaman, ata binmeyi çok sevdiğini ve 2 yıldır eğitim aldığını dile getirdi.

AA