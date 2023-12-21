Tina'nın yanı sıra Molly ve Jlo gibi terapi köpekleri, çocuklarla gerçekleştirdikleri motivasyon ziyaretinde, hastalara sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal destek de sağladı. Proje koordinatörü Doç. Dr. Eda Küçüktülü, Türkiye'de yeni bir kavram olan terapi köpeklerinin kullanımının hastalarda olumlu etkiler yarattığını belirtti.





"Terapi köpekleriyle kanser hastalarına tedaviden önce 15 dakika süreyle köpeklerimize vizit yapıyoruz"

Projenin koordinatörü Doç. Dr. Eda Küçüktülü, terapi köpeklerinin tedavide kullanılmasının Türkiye’de henüz yeni bir kavram olduğunu ve bunun yaygınlaşması için çalıştıklarını ifade ederek, "Yurt dışında hastanelerde terapi köpekleri var. Hatta İtalya’da kemoterapi ünitelerine terapi köpekleri ile gidiyorlar. Hastalar istediklerinde çıkışta o köpeği sahiplenerek gidiyorlar. Bunlar aslında hastanenin kadrolu köpekleri. Biz bu çalışmaları inceledikten sonra neden Türkiye’de böyle bir şey yapmıyoruz dedik. Yurt dışındaki çalışmaları örnek alarak, Türkiye’deki özel eğitimli köpeklerimizle birlikte hastanede şu an için kanser hastalarına tedaviden önce 15 dakika süreyle köpeklerimize vizit yapıyoruz" dedi. Küçüktülü, bu deneyimlerin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile paylaşıldığını belirtti. Ayrıca, sokak köpeği Tina'nın çocuklar arasındaki ilk deneyimi ve projenin genişletilmesi için sokak hayvanlarından eğitim alınmasına dair yapılan çalışmalar da önemli bir yer tuttu.



Hastaların kendi deneyimlerini el yazılarıyla ifade ederek geri dönüş yaptığını kaydeden Küçüktülü, projenin sadece çocuklara değil, depremzede çocuklara da terapi köpekleri aracılığıyla destek sağladığını belirtti.