İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi’nin her yıl Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği ve geleneksel hale gelen piknik etkinliği bu yılda ilçede yaşayan ve Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan özel gereksinimli bireyler ile ailelerin katılımıyla gerçekleşti. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’da programa katılarak özel gereksinimli bireyler ve ailelerini yalnız bırakmadı. Çekmeköy Gençlik Orkestrasının sahne aldığı geleneksel piknik programında; palyaço gösterisi, sosis balon yapımı, çeşitli oyun alanları ve aktivitelerle özel çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi. Gün boyu devam eden ve renkli anlarından yaşandığı geleneksel piknik programında vatandaşlara; köfte ekmek, patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

“En çok haz aldığım hizmetimiz engelsiz yaşam merkezimiz”

Piknikte konuşma yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “ Bu şehirde milyarlarca liranın üzerinde hizmet yapmış bir kardeşiniz olarak en çok haz aldığım, mutlu olduğum hizmetimiz engelsiz yaşam merkezimiz. Bunun için Allah’a şükür ediyoruz ki bunun gibi güzel bir hizmeti Çekmeköy’e ve sizlere kazandırdık. İnşallah bu şehirde bu gibi hizmetlerin daha da güzellerini yapacağız. Buradaki kıymetli büyüklerimin ellerinden öpüyorum…” dedi.

HABER: EMİR YÜCEL