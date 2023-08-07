Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, Göksu, Belek, Patara, Fethiye Göcek ve Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Türkiye'nin önde gelen kumsalları Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan İztuzu, Antalya Belek ve Patara'da özellikle deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta, Chelonia mydas) ve Nil kaplumbağasının (Trionyx triunguis) önemli yuvalama alanları bulunuyor.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Hacı Abdullah Uçan, Deniz Kaplumbağalarının Popülasyonlarının Araştırılması, İzlenmesi ve Korunması Projesi kapsamında bu yılki yuvalama sezonuna ilişkin verileri açıkladı.

Uçan, yumurtadan çıkan her deniz kaplumbağasının üremek ve yuva yapmak için tekrar yumurtadan çıktığı kumsala döndüğünü söyledi.

Bu nedenle deniz kaplumbağalarının üreme bölgesi olan Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde koruma faaliyetlerinin aksamadan yürütüldüğünü ifade eden Uçan, "Deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde Bakanlığımız tarafından uygulanan koruma tedbirleri sayesinde geçen yıl 1824 olan yuva sayısı 2 bin 551'e yükseldi. Bu yıl Mersin Göksu deltasında 163 yuva, Antalya Belek'te 1200, Patara'da 426, Fethiye Göcek kumsalında 88, Köyceğiz Dalyan'da ise 674 yuva tespit edildi." diye konuştu.

Genel Müdür Hacı Abdullah Uçan, tespit edilen toplam 2 bin 551 yuvadaki yumurtaların, insan faaliyetlerinden zarar görmemesi için gerekli bilgilendirme ve koruma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Uçan, insanların kullanmadığı daha doğal ortamlarda yer alan yuvaların ise tilki, porsuk gibi yaban hayvanlarından kaynaklanacak tehlikelere karşı kafeslenerek korunduğunu bildirdi.

30 deniz kaplumbağası tedavi edildi

Muğla'nın Dalyan İztuzu bölgesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, yaralı deniz kaplumbağalarının tedavi ve rehabilitasyonlarının sürdüğünü anlatan Uçan, buradaki çalışmalara Bakanlığın da destek verdiğini belirtti. Genel Müdür Uçan, merkezde bu yıl ağustos ayına kadar tedavisi tamamlanan 30 deniz kaplumbağasının denize bırakıldığını bildirdi.

AA