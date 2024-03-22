ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Maçka Sanat Galerisi’nde yer alan “Yalnızlık Paylaşılmaz” sergisi kapsamında düzenlenen performansta Lale Müldür, Pelin Batu, Gül Abus Semerci, Can Bonomo, Dündar Hızal şiirlerini okuyacak. Baba Zula ve ZeN gruplarının üyesi Murat Ertel doğaçlama müzik yaparak şairlere eşlik edecek. Ertel ayrıca Özdemir Asaf’ın kendi sesinden aktarılacak bir şiirini de müziğiyle yorumlayacak.

Sahne yönetmenliğini Volkan Sarıöz’ün yaptığı performans, Maçka Sanat Galerisi ile Özdemir Asaf’ın bütün eserlerini yayımlayan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık işbirliği ve OT dergisinin desteğiyle düzenleniyor.