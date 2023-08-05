MUĞLA- Sanatçıyı dinlemeye gelen konukların neredeyse yüzde yetmişi bayan seyirci olması dikkatlerden kaçmadı. Birbirinden hareketli parçaları ile 3 saat sahnede kalan Özcan Deniz misafirlerini zaman zaman coşturdu zaman zaman da romantik parçaları ile hüzünlendirdi.

Gecenin ağır konuğu Arabesk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay’dı. Önceki akşam ünlü sanatçının yeni yaş vesilesi ile Günay’ın sahibi Bayram Yıldız, üstad için doğum günü sürprizi yaptı.

Özcan Deniz sanatçı büyüğünü övgü dolu sözlerin ardından kendisininde “Orhan Gencebay Bir Ömür” albümünde okuduğu “Vazgeç Gönlüm” ve “Bir Teselli Ver” parçalarını okuyarak Orhan Gencebay’ın doğum gününü kutladı. Öte yandan Orhan Gencebay, kendisi için hazırlanan pastayı hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte üfledi.

HABER: MERVE ELÇİ