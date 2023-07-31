Taşkent

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te sıcaklardan bunalanlar serinlemek için Çarvak Barajı’nı tercih ediyor.

Denize kıyısı olmayan Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten 80 kilometre uzaklıkta, Tanrı Dağları'nın en batı eteklerinde yerleşen Çarvak Barajı, sıcak havalardan bunalarak suya girmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Kurak bir iklime sahip Özbekistan’da, yaz aylarında hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, Göksu, Pıskom ve Çatkal ırmaklarının döküldüğü Çarvak Barajı, deniz seviyesinden ortalama 1200 metre yükseklikte bulunması, zengin su kaynakları ve yeşil doğasıyla bölgenin en serin noktalarından biri durumunda.

Çarvak Havzası'nda çok sayıda otel, dinlenme tesisi, yazlık ve konukevleri bulunurken Taşkent ve çevresinde yaşayanlar da yaz aylarında tatil yapmak için bölgeye akın ediyor.

Bölgeye gelenlere evlerini kiraya vererek geçimlerini sağlayan yöre halkı, şehrin sıcağından kaçanlara baraj sahiline kurdukları çadırlarla farklı hizmetler sunmaya gayret gösteriyor.

Yöre halkı, inek ve keçi sütünden elde ettiği "kurut" peyniri, at sütünden ürettiği "kımız" içeceği ile ziyaretçilere farklı yöresel lezzetler de sunuyor.

Yeni inşa edilen teleferikler bölgenin güzelliklerini yakından görme imkanı sunuyor

İnşaatı 1970'te tamamlanan Çarvak Barajı, toplam 37 kilometrekare alanı kapsarken, Taşkent ve çevresindeki tarım arazilerini su ile beslemenin yanı sıra barajın üzerine kurulan hidroelektrik santralinde yıllık 2 milyar kilovatsaat elektrik üretiliyor.

Kazakistan ve Kırgızistan ile sınırda bulunmasından dolayı komşu ülke vatandaşlarınca da tercih edilen bölgede son dönemde yapılan otel ve konaklama tesisleri, ziyaretçilerin sayısının daha da artmasını sağlarken, yeni inşa edilen teleferikler de bölgenin güzelliklerini daha yakından görme imkanı sunuyor.

Vatandaşlar, bölgedeki konaklama ücretinin pahalı olmasından şikayetçi

Çarvak Barajı yakınındaki otel, dinlenme tesisleri ve konukevleri pahalı olmasına rağmen Taşkent’e yakınlığı ve tatil için gidilecek yer konusunda fazla seçenek bulunmaması nedeniyle vatandaşlar bu bölgeyi daha çok tercih ediyor.

Taşkent’ten ailesiyle Çarvak’a gelen Rustam İnamov, yaptığı açıklamada, Taşkent’in kavurucu sıcaklarından uzaklaşmak için hafta sonu bölgenin serin havasını tercih ettiklerini dile getirdi.

Çarvak Havzası'nda çok sayıda konukevinin bulunmasına rağmen konaklama ücretinin çok pahalı olduğunu anlatan İnamov, bunun bölgede vatandaşların gidebileceği alternatiflerin bulunmamasından kaynaklandığını söyledi.​

AA