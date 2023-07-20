ANKARA AA- Bir firmada müdür olarak çalışan Balcı, çocukluğundan bu yana oyuncak arabalara ilgi duyduğunu söyledi.

Koleksiyon oluşturmaya 21 yıl önce aldığı bir oyuncak arabayla başladığını dile getiren Balcı, o günden bu yana oyuncak araba toplamaktan vazgeçemediğini belirtti.

Balcı, dünyada sınırlı sayıda üretilen oyuncakların da koleksiyonunda bulunduğunu bildirdi.

Gittiği şehirlerden koleksiyonu için oyuncak araba topladığını anlatan Balcı, "Çok fazla geziyorum. Tatile gider gibi oluyor ama aslında araba almaya gidiyorsun. Çünkü amacım tatil yapmak değil, farklı illerden araba almak. Nereye gidersem gideyim istediğim arabaları bulmam lazım." diye konuştu.

Koleksiyondaki parçaların büyük kısmını yurt dışından getirdiğini belirten Balcı, Türkiye'de çok fazla model bulunmadığını, üst seviye modellerin hepsinin farklı ülkelerden geldiğini söyledi.

Oyuncak araba almak için il il dolaştığını belirten Balcı, "Bir gün Rize'ye sadece oyuncak araba almaya gitmiştim. Gitmişken Karadeniz turu yaptım ve varış noktasına varana kadar 25-30 tane araba aldığımı fark ettim." dedi.

Balcı, internet üzerinden de oyuncak araba aldığını bildirdi. Oyuncak arabaların ödemesini 6 ay ile 1 yıl öncesinde yaparak ön sipariş verdiğini anlatan Balcı, henüz üretilmeyen araçlar olduğunu, firmalar ürettiğinde bunların eline ulaşacağını kaydetti.