Haber: Suat Ünal

Tunceli ovacıkta çekimleri tamamlanan ve gelirinin önemli bir kısmının MUNZUR nehrinin korunmasına aktarılacak olan traji komedi türündeki OY’UNA GELDİK sinema filmi vizyon tarihine hazırlanıyor!!! Gerçek bir hikayeden oluşan ve belediye başkanlarının da rol alması filmin en ilgi çekici yanı. Film bağımsız sinema mantığıyla çekildiğinden, şartların zorlu olmasına karşın oldukça eğlenceli ve keyifli bir set olduğu söylenmektedir, İlyas Salman, Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican, Levent İdem, Evin Örnek, Zeynep Elçin, Rügeş Kırıcı, Ulaş Kaya ve Belediye Başkanlarının da olduğu oyuncu kadrosu merakları üstüne çekmeyi başardı.



Yönetmen koltuğunda Kazım Öz ün olması film ödül alır mı ? sorularınıda gündeme getirdi.Filmin bazı avrupa ülkelerinde gala ve vizyon çalışmalarıda başlanmış bulunmaktadır Şu an kurgu aşamasında olduğu ve seçim tarihinden önce vizyona girmesi planlanıyor



Yapım: Fanus Yapım

Yönetmen :Kazım Öz

Uygulayıcı Yapımcı : Şirvan Yılmaz Kırtel

Görüntü yönetmeni :Eyüp Boz

Senaryo :Mustafa Sarıgül

Film Türü :Komedi

Oyuncular :

İlyas Salman,Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican , Levent İdem, Evin Örnek , Zeynep Elçin Özdemir, Rügeş Kırıcı , Ulaş Kaya,Nihat Öz, İhsan Güvercin, Gülşah İdem, Orhan Aydın,Berkay Kuhak,Utku Ekin Sarıgül,Yusuf Ekşi, Elif Karaçar, Erdal Ayna,Sinan Kandemir, Veysel Kızıl, Kemal Orgun, Yılmaz Can Şare, Ali Daimi Boz.