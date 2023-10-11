Haber: Dinçer Karacalar

Başrollerini İlker Aksum, Can Nergis, Melih Selçuk ve İlay Erkök’ünpaylaştığı, dünyanın ilk Airsoft temalı aksiyon filmi “Oyun Bitti”ninfragmanı yayınlandı. Dehşet yüklü bir ölüm kalım savaşınıbeyazperdeye taşıyacak film, 27 Ekim’de “Bu sıradan bir oyun değil!”sloganıyla vizyona girecek.



Dünyanın ilk Airsoft temalı aksiyon filmi olan “Oyun Bitti” seyirciylebuluşmaya hazırlanıyor. Yapımını Yakamoz Film’in, yapımcılığınıYakup Korkusuz’un üstlendiği iddialı film, 27 Ekim Cuma günü vizyonagirecek. Başrollerini İlker Aksum, Can Nergis, Melih Selçuk ve İlayErkök’ün paylaştığı “Oyun Bitti”nin fragmanı yayınlandı. Türk ve RusAirsoft ekiplerinin ölümkalım savaşını konu alan film, aksiyonsahneleriyle büyük heyecan yarattı.



YILIN EN İDDİALI FİLMİ



Yönetmenliğini Gökhan Arı’nın üstlendiği, senaryosunu Taner Şahin’inyazdığı aksiyon-gerilim türündeki “Oyun Bitti”nin oyuncu kadrosundaAbdül Süsler, Ali Oğuz Şenol, Nur Erkoç, Onur Yaprakcı, Bulut Genç, Doğaner Çıtak ve Oğuzhan Kansız da yer alıyor. Film, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide yaşanan kıyasıya bir mücadeleyi beyazperdeye taşıyacak.

ADADA DEHŞET ANLARI

“Oyun Bitti”nin konusu şöyle: Airsoft oyunlarına meraklı Cenk, Cihanve arkadaşları, bir Rus airsoft takımının kendileriyle para ödüllü bir maç yapmak istediklerini öğrenir. Teklifi kabul eden ekip, oyununoynanacağı adaya gider. Ancak oyun başladıktan kısa bir süre sonra yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark ederler. Rus takımınınelindeki silahlar gerçektir! Artık Rus takımı avcı, Cenk, Cihan ve arkadaşları ise avdır...