Istanbul

Şirket açıklamasına göre, tahvil ihraç tutarı 1 milyar TL, 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Finans ve Mali İşler Lideri Dr. M. Önder Kutman, ocak ayında yapmış oldukları tahvil ihracı sonrasında bu yılki ikinci tahvil ihraçlarını yine nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 1 milyar TL tutarında, 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kutman, "Piyasadan sağladığımız bu kaynağı özellikle uzun dönem araç kiralama projelerimizde kullanacağız. Sektörümüzün uzun dönem araç kiralama ihtiyaçlarına yönelik proje geliştirme süreçlerimize gelen talep, piyasanın Otokoç Otomotiv'e olan güvenini tekrar gösterdi. Tüm yatırımcılarımıza gösterdikleri bu güven için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA