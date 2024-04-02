Otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizmle ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2 Nisan "Dünya Otizm Farkındalık Günü", nisan ayı ise "Otizm Farkındalık Ayı" olarak ilan edildi.

Bakanlıkça, otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı konusunda farkındalığına ve toplumsal kabulüne dikkati çekmek amacıyla yurt genelinde çeşitli etkinlikler planlandı.

Buna göre 81 ilde bakanlığın il müdürlüğü binalarında ve yurt genelinde bazı tarihi simgesel yapılar, otizmi temsil eden "mavi" veya "kırmızı" ışıkla aydınlatılacak ve merkezi bölgelere tanıtım stantları kurularak personel tarafından halkı bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

Ayrıca ay içerisinde illerdeki ilgili kamu kurumları, STK'ler ve halkın katılımıyla yürüyüş, seminer ve sempozyumlar gerçekleştirilecek.

Destek mekanizmaları sunulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, Afyonkarahisar'da müjdesini verdiği "Otizmli Birey ve Ailelerine Yönelik Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı" pilot uygulama projesiyle otizm tanısı alan bireyler ile ailelerine, karşılaştıkları sorunların üstesinden gelebilmeleri konusunda yardımcı olmak ve çeşitli destek mekanizmaları sunmak amaçlanıyor.

Buna göre, otizmli çocuğu olan aileye bakanlık tarafından atanacak bireysel sosyal hizmet danışmanı ile sistematik ve bütüncül yaklaşımla otizmli bireylerin ihtiyaçları belirlenerek, doğru kaynaklara en hızlı şekilde yönlendirilmesi ve otizmli bireyin takibi sağlanacak.

Ayrıca otizm farkındalık ayı içerisinde otizmli bireylerin ve ailelerinin çeşitlenen ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunulması amacıyla bakanlık koordinasyonunda hazırlanarak uygulanmaya başlanan ve bir engel grubuna yönelik hazırlanan tek eylem planı olan "Otizmli Bireylere Yönelik II. Ulusal Eylem Planı"na ilişkin izleme ve değerlendirme toplantıları düzenlenecek, sorumlu ve ilgili kurumların yerel ve ulusal düzeyde yapılan çalışmaları ve ilerlemeleri ele alınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde otizmli birey ve ailelerine kamu, STK, yerel yönetimler ve özel sektörü dahil ederek oluşturulan işbirliği ağı içerisindeki çalışmalar, gelecek dönemde de vatandaşlara sunulmaya devam edilecek.