Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katılmak üzere Özbekistan'a gelen OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, açıklamalarda bulundu.

Aydın, Özbekistan'ın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu, ata yurdu bu toprakları çok önemsediklerini ve bu toprakların insanlarıyla manevi bağlarının olduğunu belirterek bu nedenle hem maddi hem manevi olarak burada olmak, sadece maddi bir bina, inşaat veya iş yapmak değil, tüm kültürel, sanayi, teknoloji ve eğitim sistemini içine alan bir işbirliğini kurmak istediklerini söyledi.

Özbekistan hükümetinin davetiyle OSTİM heyeti ile ülkede bulunduklarını, uzun süredir Özbek tarafıyla ülkede OSTİM modeliyle bir sanayi bölgesinin kurulmasına ilişkin çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Aydın, "Cumhurbaşkanı'mızın da talimatıyla burada OSTİM'in bir modelinin yapılması konusunda devlet bir irade beyan etti." diye konuştu.

Aydın, daha önce de Özbekistan'daki bir sanayi bölgesinin kurulması konusunda danışmanlık ve işbirliği yaptıklarını ifade ederek bu nedenle Özbek tarafının OSTİM'deki sistemin burada kurulmasını çok arzu ettiklerini aktardı.

OSTİM'in sadece bir sanayi bölgesi olmadığını, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra iş makineleri, savunma, havacılık, medikal, enerji, kauçuk teknolojileri gibi 7 ayrı dalda grup firmalarının oluşturduğu kümelenmelerin olduğunu kaydeden Aydın, farklı bir gelişme ve bölgesel kalkınma modeli olan OSTİM'in organize sanayi bölgesi yapısının dışında teknoloji geliştirme bölgesi olan teknopark, 7 üniversitenin ortak olduğu bir yapı, ODTÜ Teknokent ile işbirlikleri, meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve OSTİM Teknik Üniversitesi ile beraber bir bütün yapı oluşturduğuna dikkati çekti.

Aydın, Özbekistan'da bir üniversite ve teknopark ile görüşmelerinin olduğunu ve kendi üniversiteleri ve teknoparkları ile eşleştirmek istediklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bizim organize sanayi bölgesi tecrübemiz çok fazla. 50 yıla yakın bir geçmişi olan bir sanayi bölgesiyiz. Bu bölgenin kurulmasından işletmesine kadar her aşamasını yapmışız ve yapmaya devam ediyoruz. Şu anda o yapıların tekrarını da burada yapıyoruz."

"Türkiye'deki mevzuatı da buraya taşımak istiyoruz"

Özbekistan'ın sanayi bölgesi olarak kendi sistemlerinin olduğunu ancak bununla ilgili belli bir mevzuat, kanun ve yönetmelik olmadığı için farklı yapılarının bulunduğu aktaran Aydın, tüm bunları bir düzene sokmak için çalıştıklarını, Türkiye’de bakanlıklarla da görüşmeler yaparak burada mevzuat çalışması da yaptıklarını aktardı.

Aydın, Türkiye'de organize sanayi bölgelerinin bir mevzuatının olduğunu ve o mevzuatı buraya uyarlamak için çalışmalar yapacaklarını vurgulayarak "Özbekistan devletinin isteğiyle Türkiye'deki mevzuatı da buraya taşımak ve Özbekistan’ın yararlanabileceği bir yapıyı oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da bilgisi dahilinde burada bulunduklarını, halen burada sanayi bölgesinin kurulmasıyla ilgili teknik çalışmaları tamamladıklarını kaydeden Aydın, Özbekistan'da bir ofislerinin bulunduğunu ve çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Özbekistan'da organize sanayi bölgesi kurmak için Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine bir yerin tahsis edildiğini ve kendilerinin de sanayi bölgesinin kurulacağı araziyi teslim alarak çalışmalarına başladıklarını dile getiren Aydın, ekimde sanayi bölgesinin yönetim merkezi, eğitim merkezi, teknoloji merkezi gibi ilk ünitelerinin açılışını yapacaklarını bildirdi.

Özbek tarafının kendilerine tahsis ettiği bölgeyi, Özbek sanayicilere aynı şekilde aktaracaklarını ve Türkiye'den de yatırımcıların gelebileceği bir oluşuma dönüştüreceklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Özbekistan’da OSTİM modeliyle örnek bir sanayi bölgesi kuruyoruz. Özbekistan’da bir sanayi bölgesinin yapılmasını, işletilmesini ve Türkiye modelini buraya taşımak istiyoruz. Burada sanayinin gelişmesi için birikimlerimizi paylaşmak istiyoruz."