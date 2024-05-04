İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, matematiksel olarak ligden düşmelerine rağmen son ana kadar oyun kimliğinden ödün vermeden çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

Geçen hafta 6-0 kaybettikleri Corendon Alanyaspor maçında oyuncularının kimliğinden uzak bir görüntü ortaya koyduklarını hatırlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Ligden matematiksel olarak düştüğümüz ana kadar ortaya koyduğumuz bir oyun kimliği vardı. Geçtiğimiz hafta bunun uzağındaydık. Bir hafta boyunca bunun üzerine çalıştık. Bu zamana kadar oluşturduğumuz futbol kimliğini devam ettirmemiz gerekiyordu. Bugün 90 dakikanın sonundaki davranıştan memnunuz ancak skor alamadık. Maça yine dalgın ve tatil düşüncesiyle başladık. Yediğimiz golde sadece doğru savunma pozisyonunu alsaydık ofsayt nedeniyle iptal edilecekti. Savunma duruşu hatasından golü yedik. İkinci yarıda reaksiyon verdik. Top daha çok rakip yarı sahadaydı. Daha fazla şut, gol girişimi, korner, etkili hücum sonlandırma girişimi yapmamız gerekiyordu. Pozisyonlarımız var ama daha etkili olmamız gerekiyordu. Son 3 haftada zihinlerimizi toparlamamız gerekiyor. Bu zamana kadar var ettiğimiz bir futbol kimliği ve kültürü var. Bunu sert bir şekilde devam ettirmemiz, ortaya koymamız gerekiyor. Zihinsel olarak kimsenin tatile çıkmasına izin veremeyiz. Üç hafta sonra lig bitecek ama bizim işimiz devam edecek. O yüzden şimdiden zihinsel olarak tatile çıkmaya kimsenin hakkı yok. İlk 15 dakika bunun faturasını ödedik. Bu da sonucu belirledi."