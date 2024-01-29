Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, farklı illerdeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarından gelerek Tematik Kış Kamplarının kapsamında İstanbul’da düzenlenen İnsan Hakları ve Hukuk Kampı'na katılan üniversite öğrencileriyle buluştu.

Maltepe Haydar Aliyev Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen açılışta gençlere seslenen Bakan Bak, "Burada güzel bir atmosfer, güzel bir ortam var. Sizler çok kıymetlisiniz. Özellikle önümüzdeki yıllarda bu devleti yönetecek siyasal bilimlerdeki, hukuktaki arkadaşlarımız olarak değerlisiniz. Sizlerin bu kampta değerli bilgiler kazanacağınıza inanıyoruz. Bana göre çok verimli. Ben de özellikle parlamentoda görev yaparken eski parlamenterler ve eski bakanlarla yaptığımız sohbetlerde onların devlet ve siyaset tecrübelerinden faydalandım. Onların tecrübelerini aktarmalarını çok kıymetli buluyorum. Bürokraside, siyasette görev yapmış, hukukta belli noktalara gelmiş kişilerin bilgileri çok kıymetli. Sizlere yeni bir ufuk, yeni bir bakış açısı kazandıracaktır." diye konuştu.

"Bu kamplar çok faydalı"

Tecrübenin önemine dikkati çeken Bak, şunları söyledi:

"Devlete hizmet etmiş önemli görevlerde bulunmuş kişileri dinleyin. Buraya gelecek olan kişilerdeki onların paylaşımlarını dinleyin. Hakikaten tecrübe çok önemli. O yüzden bu kampların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu kampların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka sivil toplum kuruluşlarında görev alın özelinde de spor kulüplerinde görev alın. Gençlere dokunun, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için onlara yardımcı olun. Spor güzel şey, gençlik güzel bir şey. Sizin enerjiniz de güzel ama biraz daha coşku lazım. Heyecan lazım. Heyecan olmadan olmaz. Enerji olmadan olmaz. Sevgi olmadan olmaz."

Dünyada yaşananlara dikkati çeken Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyamız hızla gelişiyor. Birleşmiş Milletlerin yapısı tartışılıyor, 'dünya beşten büyüktür' tartışılıyor, daha adil bir dünya mümkün mü tartışılıyor. En son Gazze’de, Filistin’de yaşananları, çocukların ve kadınların katledilmesini, dünyanın buna sessiz kalmasını tartışmak lazım. Kampa gelecek ilgili uzmanlarla mutlaka bunları bu süreç içinde tartışacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte ortaya koyduğu tablo, sessiz kalmayışı, dünyayı harekete geçirişi, dünya liderleriyle görüşmesi, diplomasisi, insan haklarının değerlendirilmesi açısından çok önemli hususlar. Yükselen ırkçılık, İslamofobi, insan haklarıyla ilgili hususlar önemli. Tüm bunları burada tartışacaksınız, göreceksiniz. Bunları takip etmenizde fayda var.”

"Sporun içerisinde olun"

Sporun önemine dikkati çeken Bak, "Her ne kadar mühendis olsam da yıllarca sporun içerisinde bulundum. Futbol oynadım, antrenörlük, futbol hakemliği yaptım. İngiltere'de maç yönettim. Spor kulüp başkanlığı yaptım. Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı gibi görevlerde bulundum. Spor bana bir anahtar gibi, bir iletişim aracı gibi geldi. Spor benim bir parçam, yaşam tarzım. Toplumla entegre olduğum, sivil toplumla entegre olduğum bir güç. Sizlerin de toplumsal açıdan sivil toplum örgütlerinde yer alarak mutlaka ve mutlaka o ilişkileri geliştirmenizde fayda var. Bir tavsiye olarak söylüyorum. Spordan asla kopmayın. Sporun içerisinde olun." şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmasının ardından İnsan Hakları ve Hukuk Kampına katılan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılışa Sayıştay Başkanı Metin Yener de katıldı.